На вікнах чорний осад: у Дніпрі смог через нічні викиди великого заводу (відео та мапа)

На околицях заводу фіксують шкідливий рівень забруднення.

У Дніпрі місцеві жителі скаржаться на сильні викиди та неприємний запах через місцевий коксохімічний завод "Дніпрококс".

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

За словами мешканців околиць — на їхніх вікнах залишається чорний осад після викидів, який марно змивати — він з’являється знову.

На опублікованому відео помітний густий дим та заграва над підприємством.

Рівень забруднення повітря, за даними системи спостереження, біля самого заводу понад 150 одиниць – це шкідливий рівень. Частина датчиків фіксує навкруги помаранчевий рівень небезпеки — шкідливий для чутливих груп населення.

Коксохім на карті Дніпра

Карта забруднення повітря у Дніпрі

Дані змінюються у реальному часі. Шкала показує кількість у повітрі PM2.5 – частинок до 2,5 мкм у діаметрі, які можуть проникати в організм людей та завдавати їм шкоди. Насамперед страждають дихальна та кровоносна система.

Онлайн камери спостереження показують, що вдень завод димить менше, ніж на нічному відео, але все одно над ним висить хмара чадовини, яка відрізняється від неба за кольором.

Викиди Дніпровського Коксохіму вдень у середу

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