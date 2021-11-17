На окнах черный осадок: в Днепре смог из-за ночных выбросов крупного завода (видео и карта)

В окрестностях завода фиксируют вредный уровень загрязнения.

В Днепре местные жители жалуются на сильные выбросы и неприятный запах из-за местного коксохимического завода "Днепрококс".

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

По словам жителей окрестностей — на их окнах остается черный осадок после выбросов, который бесполезно смывать — он появляется снова.

На опубликованном видео заметен густой дым и зарево над предприятием.

Уровень загрязнения воздуха, согласно данным системы наблюдения, возле самого завода свыше 150 единиц — это вредный уровень загрязнения. Часть датчиков фиксирует в окрестностях оранжевый уровень опасности — вредный для чувствительных групп населения.

Коксохим на карте Днепра

Карта загрязнения воздуха в Днепре

Данные меняются в реальном времени. Шкала показывает количество в воздухе PM2.5 — частиц до 2,5 мкм в диаметре, которые могут проникать в организм людей и причинять им вред. В первую очередь страдают дыхательная и кровеносная система.

Онлайн камеры наблюдения показывают, что днем завод дымит меньше, чем на ночном видео, но все равно над ним висит облако смога, которое отличается от неба по цвету.

Выбросы Днепровского Коксохима днем в среду

Ранее "Телеграф" писал о последствиях дождя в Одессе, когда смывами с городских улиц загрязнило Черное море — пятно грязи было видно с высоты птичьего полета.