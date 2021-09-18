Укр

"Под шум дождя": загрязнение Черного моря в Одессе сняли с высоты птичьего полета

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Скриншот
Скриншот

В Черном море возле Одессы после дождя образовалось грязевое пятно.

В субботу, 19 сентября, в Одессе сильные дожди затопили городские улицы, после чего потоком воды в Черное море вынесло огромное пятно грязи.

Кадры происшествия были обнародованы местным изданием 048.

Соответствующее видео было заснято с дрона одного из местных жителей на 10 станции Большого Фонтана.

Из видео невозможно понять, что именно стало причиной загрязнения, однако находящиеся рядом здания вполне позволяют оценить масштаб.

Пользователи сети предположили, что такое пятно образовалось из-за слива сточных вод и накопившейся в городе пыли.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Укргидрометцентре ожидают, что в Украину вскоре придет волна похолодания. Кроме того, начало новой недели встретит украинцев дождями.

Теги:
#Одесса #Черное море #Загрязнение
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