"Під шум дощу": забруднення Чорного моря в Одесі зняли з висоти пташиного польоту
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У Чорному морі біля Одеси після дощу утворилася грязьова пляма.
У суботу, 19 вересня, в Одесі сильні дощі затопили міські вулиці, після чого потоком води в Чорне море винесло величезну пляму бруду.
Кадри події були оприлюднені місцевим виданням 048.
Відповідне відео було знято з дрона одного з місцевих жителів на 10 станції Великого Фонтану.
З відео неможливо зрозуміти, що саме стало причиною забруднення, однак будівлі, що знаходяться поруч, цілком дозволяють оцінити масштаб.
Користувачі мережі припустили, що така пляма утворилася через злив стічних вод і накопиченого в місті пилу.
Як раніше повідомляв "Телеграф", в Укргідрометцентрі очікують, що в Україні незабаром прийде хвиля похолодання. Крім того, початок нового тижня зустріне українців дощами.
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