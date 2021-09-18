"Під шум дощу": забруднення Чорного моря в Одесі зняли з висоти пташиного польоту

У Чорному морі біля Одеси після дощу утворилася грязьова пляма.

У суботу, 19 вересня, в Одесі сильні дощі затопили міські вулиці, після чого потоком води в Чорне море винесло величезну пляму бруду.

Кадри події були оприлюднені місцевим виданням 048.

Відповідне відео було знято з дрона одного з місцевих жителів на 10 станції Великого Фонтану.

З відео неможливо зрозуміти, що саме стало причиною забруднення, однак будівлі, що знаходяться поруч, цілком дозволяють оцінити масштаб.

Користувачі мережі припустили, що така пляма утворилася через злив стічних вод і накопиченого в місті пилу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Укргідрометцентрі очікують, що в Україні незабаром прийде хвиля похолодання. Крім того, початок нового тижня зустріне українців дощами.