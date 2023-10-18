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В Харькове открылась уникальная выставка фотокорреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Автор
Ян Доброносов открыл выставку на харьковском вокзале Новость обновлена 18 октября 2023, 17:32
Ян Доброносов открыл выставку на харьковском вокзале. Фото telegraf.com.ua

Цель выставки — напомнить украинцам о важности времени, в которое нам довелось жить

В среду, 18 октября, на вокзале "Харьков-Пассажжирский" открылась фотовыставка работ корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова.

Символично, что выставка именно на вокзале, ведь много времени Ян проводит в поездах "Укрзализныци" по пути на места съемок, — с 2014 года он активно снимает на фронте, бывает на местах прилетов и чрезвычайных происшествий, освобожденных от оккупации населенных пунктах, и т.д.

В связи с этим руководство УЗ согласилось предоставить харьковский вокзал в качестве локации для фотовыставки, чтобы посетители могли проникнуться важностью эпохи, в которой мы сейчас живем.

Военные фото вокзал Харьков выставка октябрь 2023, автор Ян Доброносов

Среди прочего, в рамках выставки представлены фото главкома ВСУ Валерия Залужного, военных, бойцов спецназначения, "Родина-мать", Херсон после затопления, жители прифронтовых городов, разрушенные "прилетами" многоэтажки и многое другое.

Военные фото вокзал Харьков выставка октябрь 2023, автор Ян Доброносов
Военные фото вокзал Харьков выставка октябрь 2023, автор Ян Доброносов

Многие из снимков, которые там представлены, в свое время завирусились и обошли многие известные каналы и паблики в соцсетях.

Военные фото вокзал Харьков выставка октябрь 2023, автор Ян Доброносов
Выставка фото про войну на вокзале в Харькове, автор Ян Доброносов

"Укрзализныця" была неотъемлемой артерией нашего государства и в мирное время, а во время вражеского нападения железнодорожникам выпала нелегкая роль — спасать и помогать. Не случайно, что для выставки моих работ был выбран именно железнодорожный вокзал. Во время войны здесь встречаются такие разные судьбы – радость единения, горечь разлуки, боль утрат… весь спектр эмоций, которые только можно вообразить. Но главное – любовь. Любовь к людям и собственной профессии. Мы со всей редакцией "Телеграфа" с нетерпением будем ждать тех времен, когда сможем поездами ездить в Крым, Луганск, Донецк и другие временно оккупированные наши земли", — говорит Ян Доброносов.

Выставка фото про войну на вокзале в Харькове, автор Ян Доброносов

"Качественное документирование и освещение войны играет важную роль с точки зрения удержания фокуса наших иностранных союзников: в мировом медиапространстве Украина постоянно борется за внимание с локальными проблемами, конфликтами и банально усталостью от "украинской темы". А внимание всегда конвертируется в конкретную помощь.

На снимках Яна Доброносова — война во всем ее разнообразии и живущие ею ежедневно люди: военные, саперы, железнодорожники, медики, волонтеры. При этом снимки вызывают не чувство тревоги, а уверенность в победе. Поэтому вокзал является очень органичным местом для этой выставки: место пересечения всех этих людей и место встреч с верой в победу", — говорит Александр Шевченко, заместитель директора "Укрзализныци" по связи и обслуживанию клиентов.

Александр Шевченко и Ян Доброносов
Александр Шевченко и Ян Доброносов
Выставка фото про войну на вокзале в Харькове, автор Ян Доброносов

"Телеграф" искренне благодарит работников "Укрзализныци" за их непростую работу в условиях военного времени и отдельно за помощь в организации выставки.

Как сообщал "Телеграф", ранее Ян Доброносов также получал памятный знак "За честь и славу" III степени и нагрудный знак "За службу" III степени.

Теги:
#Харьков #Фото #Вокзал #Ян Доброносов #выставка