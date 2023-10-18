У Харкові відкрилася унікальна виставка фотокореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова

Мета виставки — нагадати українцям про важливість часу, у який нам довелося жити

У середу, 18 жовтня, на вокзалі "Харків-Пасажирський" відкрилася фотовиставка робіт кореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова.

Символічно, що виставка саме на вокзалі, адже багато часу Ян проводить у поїздах "Укрзалізниці" на шляху до місць зйомок, — з 2014 року він активно знімає на фронті, буває на місцях прильотів та надзвичайних подій, звільнених від окупації населених пунктів тощо.

У зв’язку з цим керівництво УЗ погодилося надати харківський вокзал як локацію для фотовиставки, щоб відвідувачі могли перейнятися важливістю епохи, в якій ми зараз живемо.

Серед іншого, у рамках виставки представлені фото головкома ЗСУ Валерія Залужного, військових, бійців спецпризначення, "Батьківщини-мати", Херсона після затоплення, мешканців прифронтових міст, зруйнованих "прильотами" багатоповерхівок та багато іншого.

Багато зі знімків, які там представлені, свого часу завірусилися та обійшли багато відомих каналів та пабликів у соцмережах.

"Укрзалiзниця" була невідʼємною артерією нашої держави і в мирний час, а під час ворожого нападу залізничникам випала нелегка роль — рятувати та допомагати. Невипадково, що для виставки моїх робіт було вибрано саме залізничний вокзал. Під час війни тут зустрічаються такі різні долі — радість єднання, гіркота розлуки, біль втрат… весь спектр емоцій, які лише можна уявити. Але головне — любов. Любов до людей та власної професії. Ми з усією редакцією "Телеграфу" з нетерпінням чекатимемо тих часів, коли зможемо потягами їздити в Крим, Луганськ, Донецьк та інші тимчасово окуповані наші землі", — каже Ян Доброносов.

"Якісне документування та висвітлення війни відіграє важливу роль з точки зору втримання фокусу наших іноземних союзників: у світовому медіапросторі Україна постійно бореться за увагу з локальними проблемами, конфліктами та банально втомою від "української теми". А увага завжди конвертується у конкретну допомогу.

На знімках Яна Доброносова — війна в усій її різноманітності та люди, які живуть нею щоденно: військові, розмінувальники, залізничники, медики, волонтери. При цьому знімки викликають не відчуття тривоги, а впевненість у перемозі. Тому вокзал є дуже органічним місцем для цієї виставки: це місце перетину всіх цих людей і місце зустрічей з вірою у перемогу", — каже Олександр Шевченко, заступник директора "Укрзалізниці" зі зв’язку та обслуговування клієнтів.

Олександр Шевченко та Ян Доброносов

"Телеграф" щиро дякує працівникам "Укрзалізниці" за їх непросту роботу в умовах воєнного часу і окремо за допомогу в організації виставки.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Ян Доброносов також отримував пам’ятний знак "За честь і славу" ІІІ ступеня та нагрудний знак "За службу" ІІІ ступеня.