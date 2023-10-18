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У Харкові відкрилася унікальна виставка фотокореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Ян Доброносов відкрив виставку на харківському вокзалі Новина оновлена 18 жовтня 2023, 17:32
Ян Доброносов відкрив виставку на харківському вокзалі. Фото telegraf.com.ua

Мета виставки — нагадати українцям про важливість часу, у який нам довелося жити

У середу, 18 жовтня, на вокзалі "Харків-Пасажирський" відкрилася фотовиставка робіт кореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова.

Символічно, що виставка саме на вокзалі, адже багато часу Ян проводить у поїздах "Укрзалізниці" на шляху до місць зйомок, — з 2014 року він активно знімає на фронті, буває на місцях прильотів та надзвичайних подій, звільнених від окупації населених пунктів тощо.

У зв’язку з цим керівництво УЗ погодилося надати харківський вокзал як локацію для фотовиставки, щоб відвідувачі могли перейнятися важливістю епохи, в якій ми зараз живемо.

Воєнні фото вокзал Харків виставка жовтень 2023 року, автор Ян Доброносов

Серед іншого, у рамках виставки представлені фото головкома ЗСУ Валерія Залужного, військових, бійців спецпризначення, "Батьківщини-мати", Херсона після затоплення, мешканців прифронтових міст, зруйнованих "прильотами" багатоповерхівок та багато іншого.

Воєнні фото вокзал Харків виставка жовтень 2023 року, автор Ян Доброносов
Воєнні фото вокзал Харків виставка жовтень 2023 року, автор Ян Доброносов

Багато зі знімків, які там представлені, свого часу завірусилися та обійшли багато відомих каналів та пабликів у соцмережах.

Воєнні фото вокзал Харків виставка жовтень 2023 року, автор Ян Доброносов
Виставка фото про війну на вокзалі у Харкові, автор Ян Доброносов

"Укрзалiзниця" була невідʼємною артерією нашої держави і в мирний час, а під час ворожого нападу залізничникам випала нелегка роль — рятувати та допомагати. Невипадково, що для виставки моїх робіт було вибрано саме залізничний вокзал. Під час війни тут зустрічаються такі різні долі — радість єднання, гіркота розлуки, біль втрат… весь спектр емоцій, які лише можна уявити. Але головне — любов. Любов до людей та власної професії. Ми з усією редакцією "Телеграфу" з нетерпінням чекатимемо тих часів, коли зможемо потягами їздити в Крим, Луганськ, Донецьк та інші тимчасово окуповані наші землі", — каже Ян Доброносов.

Виставка фото про війну на вокзалі у Харкові, автор Ян Доброносов

"Якісне документування та висвітлення війни відіграє важливу роль з точки зору втримання фокусу наших іноземних союзників: у світовому медіапросторі Україна постійно бореться за увагу з локальними проблемами, конфліктами та банально втомою від "української теми". А увага завжди конвертується у конкретну допомогу.

На знімках Яна Доброносова — війна в усій її різноманітності та люди, які живуть нею щоденно: військові, розмінувальники, залізничники, медики, волонтери. При цьому знімки викликають не відчуття тривоги, а впевненість у перемозі. Тому вокзал є дуже органічним місцем для цієї виставки: це місце перетину всіх цих людей і місце зустрічей з вірою у перемогу", — каже Олександр Шевченко, заступник директора "Укрзалізниці" зі зв’язку та обслуговування клієнтів.

Олександр Шевченко та Ян Доброносов
Олександр Шевченко та Ян Доброносов
Виставка фото про війну на вокзалі у Харкові, автор Ян Доброносов

"Телеграф" щиро дякує працівникам "Укрзалізниці" за їх непросту роботу в умовах воєнного часу і окремо за допомогу в організації виставки.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Ян Доброносов також отримував пам’ятний знак "За честь і славу" ІІІ ступеня та нагрудний знак "За службу" ІІІ ступеня.

Теги:
#Харків #Фото #Вокзал #Ян Доброносов