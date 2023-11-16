Американская компания Adobe продает флаги боевиков "ДНР" и карты Украины без Крыма

В сети обратились к Adobe с просьбой прокомментировать пропагандистские фото

Американская компания Adobe Systems на своем фотостоке Adobe Stock продает графические работы на темы боевиков "ДНР", "ЛНР" и оккупированных территорий Украины. На снимках отображаются не только флаги непризнанных республик, но и Украина без Крыма и Донбасса.

Об этом в своем Twirrer рассказал украинский иллюстратор Максим Филиппенко. Он опубликовал фото, на которых зарабатывают авторы из россии — 33% гонорара.

Украинец напомнил, что 4 марта 2022 года компания Adobe обязалась прекратить все новые продажи своих продуктов и услуг в россии. Однако, несмотря на это, авторы из россии продолжают зарабатывать на платформе. Популярностью на стоковой платформе Adobe пользуются карты Украины с "отдельными территориями". Помимо Крыма, Украину "лишили" Донецкой и Луганской областей. Но новые оккупированные территории не вошли в "территорию рф".

В сети негативно отреагировали на это и призвали Adobe немедленно удалить фото и прекратить сотрудничество с россиянами.

Adobe следует удалить все эти изображения из своего стокового сервиса, обновить свою политику в отношении контента, чтобы предотвратить загрузку в будущем, и прекратить выплачивать гонорары россиянам.

Adobe, так ты поддерживаешь российский терроризм что ли?

Adobe объясните, почему ваша платформа поддерживает российскую пропаганду?

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, компанию Nestle внесли в список "спонсоров войны". Организация продолжала работать в россии и получать прибыль.