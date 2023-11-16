Американська компанія Adobe продає прапори бойовиків "ДНР" та карти України без Криму

У мережі звернулися до Adobe із проханням прокоментувати пропагандистські фото

Американська компанія Adobe Systems на своєму фотостоку Adobe Stock продає графічні роботи на теми бойовиків "ДНР", "ЛНР" та окупованих територій України. На знімках відображаються не лише прапори невизнаних республік, а й Україна без Криму та Донбасу.

Про це у своєму Twirrer розповів український ілюстратор Максим Пилипенко. Він опублікував фото, на яких заробляють автори з росії – 33% гонорару.

Українець нагадав, що 4 березня 2022 року компанія Adobe зобов’язалася припинити всі нові продажі своїх продуктів та послуг у росії. Однак, попри це, автори з росії продовжують заробляти на платформі. Популярністю на цій платформі Adobe користуються карти України з "окремими територіями". Крім Криму Україну "позбавили" Донецької та Луганської областей. Але нові окуповані території не увійшли до "території росії".

У мережі негативно відреагували на це та закликали Adobe негайно видалити фото та припинити співпрацю з росіянами.

Adobe слід видалити всі ці зображення зі свого сервісу, оновити свою політику щодо контенту, щоб запобігти завантаженню в майбутньому, і припинити виплачувати гонорари росіянам.

Adobe, то ти підтримуєш російський тероризм чи що?

Adobe поясніть, чому ваша платформа підтримує пропаганду?

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що компанію Nestle внесли до списку "спонсорів війни". Організація продовжувала працювати в росії та отримувати прибуток.