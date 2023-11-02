Компанія Nestle потрапила до списку "спонсорів війни": що це означає для українців

Важливо розуміти, що прибуток компанії від російського ринку становить лише трохи більше 2%

Швейцарська корпорація Nestle потрапила до списку міжнародних спонсорів війни, який створило Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК). Найбільший виробник продуктів харчування у світі продовжує працювати в росії і постачати товари агресору.

Крім того, Nestle розширює свою російську виробничу базу. Про це повідомили у прес-службі НАЗК.

"Незважаючи на російську агресію, Nestle продовжує працювати в рф, постачати товари агресору та розширювати свою російську виробничу базу", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що швейцарська корпорація Nestle виробляє розчинну каву, мінеральні води, шоколад, морозиво, молочні продукти, дитяче харчування, корм для свійських тварин та інші товари. У всьому світі налічується понад 2000 брендів компанії. Основні торгові марки: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea та інші.

На початку 2022 року швейцарська корпорація мала на території росії сім фабрик. За даними агентства, на території рф в Nestle працює понад 7000 співробітників. Корпорація країни – агресорі представлена через ТОВ " Нестле Росія ". 2021 року вона сплатила податків більш ніж на 25 млн доларів. При цьому компанія так і не опублікувала дані про свої доходи та сплачені податки за 2022 рік.

У НАЗК зазначили, що прибуток Nestle від російського ринку становить лише трохи більше 2% від діяльності корпорації. При цьому Nestle досі не наважилася вийти з ринку росії. У корпорації пояснили це необхідністю забезпечення населення країни товарами першої необхідності, і навіть турботою про своїх російських співробітників.

Відомо, що у 2022 році Nestle імпортувала до Росії напівфабрикатів та сировини на 374 млн доларів. За 9 місяців 2023 року постачання здійснено на 271 млн доларів.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в компанії заявили про зупинення експорту та імпорту в країну, за винятком товарів першої необхідності. У НАЗК зазначили, що при цьому полиці російських магазинів досі переповнені продукцією Nestle. Серед доступних продуктів: сніданки Bystrow, супи та бульйонні кубики Maggi, корм для тварин Purina, шоколадні батончики, кава Nespresso.

Крім того, у жовтні 2022 року компанія під виглядом сухої молочної суміші завозила на територію Росії технічне обладнання для розвитку власного бізнесу.

У НАЗК нагадали, що ще під час Другої світової війни компанія Nestle працювала на два фронти. Вона постачала свою продукцію до складу сухих пайків німецької армії, і водночас експортуючи її до країн антигітлерівської коаліції.

Nestle в Україні

Найбільшими сегментами бізнесу Nestle в Україні є кулінарія (" Торчин "), кава та напої ( NESCAFE, Coffee-mate ), кондитерські вироби ( Nestle та " Світоч ") та продукти швидкого приготування (" Мівіна ").

Нагадаємо, що список "Міжнародних спонсорів війни" є репутаційним інструментом для досягнення чесноти ланцюжків поставок у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з росії, а отже, зменшення фінансової та технологічної спроможності країни-терориста.

Раніше "Телеграф" повідомив, що AliExpress оголошено міжнародним спонсором війни.