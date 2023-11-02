Компания Nestle попала в список "спонсоров войны": что это значит для украинцев

Важно понимать, что прибыль компании от российского рынка составляет лишь чуть более 2%

Швейцарская корпорация Nestle попала в список международных спонсоров войны, который создало Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Крупнейший производитель продуктов питания в мире продолжает работать в рф и поставлять товары агрессору.

Кроме того, Nestle расширяет свою российскую производственную базу. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

"Несмотря на российскую агрессию, Nestle продолжает работать в РФ, поставлять товары агрессору и расширять свою российскую производственную базу", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что швейцарская корпорация Nestle производит растворимый кофе, минеральные воды, шоколад, мороженое, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных и другие товары. По всему миру насчитывается более 2000 брендов компании. Основные торговые марки: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea и другие.

В начале 2022 года швейцарская корпорация имела на территории рф семь фабрик. По данным агентства, на территории рф в Nestle работает более 7000 сотрудников. Корпорация в стране – агрессоре представлена через ООО "Нестле Россия". В 2021 году она уплатила налогов более чем на 25 млн долларов. При этом компания так и не опубликовала данные о своих доходах и уплаченных налогах за 2022 год.

В НАПК отметили, что прибыль Nestle от российского рынка составляет лишь чуть более 2% от деятельности корпорации. При этом Nestle до сих пор не решилась выйти с рынка рф. В самой корпорации объяснили это необходимостью обеспечения населения страны товарами первой необходимости, а также заботой о своих российских сотрудниках.

Известно, что в 2022 году Nestle импортировала в Россию полуфабрикатов и сырья на 374 млн долларов. За 9 месяцев 2023 года поставки совершены на 271 млн долларов.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину в компании заявили о приостановлении экспорта и импорта в страну, за исключением товаров первой необходимости. В НАПК отметили, что при этом полки российских магазинов до сих пор переполнены продукцией Nestle. Среди доступных продуктов: завтраки Bystrow, супы и бульонные кубики Maggi, корм для животных Purina, шоколадные батончики, кофе Nespresso.

Кроме того, в октябре 2022 года компания под видом сухой молочной смеси завозила на территорию рф техническое оборудование для развития собственного бизнеса.

В НАПК напомнили, что еще во время Второй мировой войны компания Nestle работала на два фронта. Она поставляла свою продукцию в состав сухих пайков немецкой армии, и в то же время экспортируя ее в страны антигитлеровской коалиции.

Nestle в Украине

Крупнейшими сегментами бизнеса Nestle в Украине являются кулинария ("Торчин"), кофе и напитки (NESCAFE, Coffee-mate), кондитерские изделия (Nestle и "Свиточ") и продукты быстрого приготовления ("Мивина").

Напомним, что список "Международных спонсоров войны" является репутационным инструментом для достижения добродетели цепочек поставок в международном измерении, выхода международного бизнеса из России, следовательно, уменьшения финансовой и технологической способности страны-террориста.

Ранее "Телеграф" сообщил, что AliExpress объявлен международным спонсором войны.