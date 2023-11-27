У Києві негода пошкодила головний прапор країни: у Кличка зробили заяву (відео)

Розмір полотнища прапора складає 16 на 24 метри.

У понеділок, 27 листопада, у Києві штормовий вітер пошкодив головний прапор країни. Бід наробила негода в Україні, яка обрушилася на всі міста держави минулими вихідними.

Внаслідок потужних поривів вітру головний прапор країни було пошкоджено. Роботи щодо його заміни завершаться вже найближчим часом. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

"Пошкоджене полотнище найбільшого прапора країни знімають, аби пізніше підійняти нове. Попри те, що прапор приспустили ще напередодні погіршення погодних умов, однак сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що головний державний прапор України встановлено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні" у Києві.

Споруда флагштока є найбільшою в Україні: її висота сягає практично 90 метрів, а вага становить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

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