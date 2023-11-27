В Україні негода: закриваються траси та пункти пропуску, які міста накрило снігом

Рятувальні служби продовжують працювати у посиленому режимі

Погода в Україні у понеділок, 27 листопада, значно погіршилась. Завірюха та сильний вітер продовжують фіксуватися у більшій частині областей країни.

Заборонено рух будь-якого транспорту кількома трасами. За даними Держприкордонслужби, Молдова не пропускає авто.

"У молдавському населеному пункті Каушани завантажена траса. Тому Молдова прийняла рішення про припинення пропуску транспортних засобів на свою територію в пунктах пропуску "Маяки — Паланка — Зручне" та "Старокозаче-Тудора", — повідомили у відомстві увечері 26 листопада.

На Одещині тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Рятувальникам доводиться залучати БТРи. Про це повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер.

Глава регіону розказав, що станом на 07:00 до районних відділів поліції надійшло 133 повідомлення про ДТП. Загиблих немає, але є дев’ятьох постраждалих. За словами Кіпера, сім з аварій — це вантажівки. Ще дев’ять рейсових автобусів виїхали за межі траси.

За інформацією місцевих Telegramm-каналів, у самій Одесі станом на ранок 27 листопада зафіксовано 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту. Нині діють такі маршрути:

трамвай #17 (тільки до 6 ст. Великого Фонтану);

трамвай #11;

трамвай #12 за скороченим маршрутом;

тролейбус #12;

тролейбус #7 за скороченим маршрутом.

До ліквідації наслідків залучено 15 одиниць спецтехніки та аварійні бригади КП "Одесмішелектротранс". За добу в області рятувальники звільнили зі снігових заметів 519 автомобілів.

Серед них 15 автобусів та 12 машин "швидкої допомоги". Врятували 1636 людей, серед них — 104 дітей.

Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що через негоду залишається закритими для руху лишаються кілька трас. Серед них й частини траси Одеса-Київ. Рятувальники відбуксували 840 автомобілів та надали допомогу понад 1900 людям.

Крім того, через погіршення погоди на території Полтавської області знеструмлено 437 населених пунктів, а це понад 18 тисяч абонентів. Про це повідомив голова Полтавської ОВ Філіп Пронін. Енергетики виконують аварійні роботи. Задіяно 20 бригад та стільки ж одиниць техніки.

Автодороги Полтавської області у проїжджому стані. До робіт залучили 158 одиниць техніки та 211 працівників.

У Чернігівській ОДА повідомили, що станом на шосту годину ранку 27 листопада без електропостачання залишилися жителі 60 населених пунктів регіону. Це понад 23 тисячі абонентів. Влада рекомендувала освітнім установам організувати дистанційний процес навчання.

Траса Київ — Суми заблоковано.

Влада Київської області повідомила, що станом на ранок понеділка столиця перебуває у складних погодних умовах. Оголошено ІІ (помаранчевий) рівень небезпеки. Сильний снігопад продовжується. Вітер досягає 22 м/с. На дорогах ожеледиця.

Система життєзабезпечення Києва працює у штатному режимі та забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення. Вимкнень електроенергії не було. Пасажирський транспорт курсує містом без перебоїв. Загальноосвітні навчальні заклади працюють у змішаному режимі – офлайн та онлайн. Чи відправляти дитину до школи – вирішують батьки.

Співробітники "Київавтодору" продовжують чистити дороги столиці від снігу. Задіяно 310 одиниць спецтехніки.

При цьому в’їзд до Києва для великогабаритного транспорту закрито з 7:30 ранку та до покращення погодних умов (орієнтовно до 10:00).

"Просимо керівників підприємств із перевезення вантажів, у тому числі на великі дистанції, врахувати обмеження при плануванні маршрутів та не створювати накопичення автотранспорту на в’їздах до міста", — наголосили у КМДА.

Раніше "Телеграф" повідомив, що енергетики Києва переходять на посилений режим роботи.