Сильні вітри та снігопади насуваються на Україну: мешканцям яких областей варто підготуватись

На дорогах очікується ожеледиця

Хуртовини, шквальний вітер та ожеледиця поширяться не тільки Одеською областю, а й очікуються в інших регіонах України. Зокрема негода може наробити лиха у східній, центральній, північній та південній частині нашої держави.

Цілодобову роботу розпочав Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Штаб складається зі співробітників Агентства відновлення, ДСНС, Нацполіції, ДАК Автомобільні дороги України, Держслужби з безпеки на транспорті, Київської обласної держадміністрації, Асоціації міжнародних перевізників України, Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників України.

Водіям наполегливо радять утриматись від поїздок на далекі відстані, та, плануючи маршрути, враховувати складність погодних умов. Великогабаритний транспорт має скористатись майданчиками для відстою, що знаходяться вздовж державних доріг.

"Через активний циклон в Україні, крім західних областей, сьогодні-завтра очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпеки: у Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; снігу – до 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються завірюхи, снігові замети, на дорогах ожеледиця", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму пройдуть дощі, а в північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с; в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Громадян закликають утриматись від пересування містами, у яких можливе значне погіршення погоди.

Наразі на дорогах державного значення працюють 368 одиниць техніки та 441 робітник. Проїзд всіма ділянками забезпечено. Проте зберігається заборона на рух на дорозі М-15 Одеса-Рені, а також введено обмеження в русі для великовантажних транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ-Одеса.

Раніше "Телеграф" писав, що у столиці України очікуються хуртовини та сильний вітер, тому киян просять залишатись вдома.