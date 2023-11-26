Сильные ветры и снегопады надвигаются на Украину: жителям каких областей следует подготовиться

На дорогах ожидается гололед

Вьюги, шквальный ветер и гололед распространятся не только в Одесской области, но и ожидаются в других регионах Украины. В частности, непогода может наделать беды в восточной, центральной, северной и южной части нашего государства.

Круглосуточную работу начал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения. Об этом сообщило Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Штаб состоит из сотрудников Агентства восстановления, ГСЧС, Нацполиции, ГАК Автомобильные дороги Украины, Госслужбы по безопасности на транспорте, Киевской областной госадминистрации, Ассоциации международных перевозчиков Украины, Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Украины.

Водителям настоятельно советуют воздержаться от поездок на дальние расстояния и, планируя маршруты, учитывать сложность погодных условий. Крупногабаритный транспорт должен использовать площадки для отстоя, находящиеся вдоль государственных дорог.

"Из-за активного циклона в Украине, кроме западных областей, сегодня-завтра ожидаются сложные погодные условия ІІ (оранжевого) уровня опасности: в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях сильные снегопады, в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильные мокрый снег и дождь, местами гололед; снег — до 20-30 см, местами 40-50 см; ожидаются вьюги, снежные заносы, на дорогах гололед", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму пройдут дожди, а в северных, центральных, южных областях и Крыму усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с; в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с; в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Граждан призывают воздержаться от передвижения по городам, в которых возможно значительное ухудшение погоды.

В настоящее время на дорогах государственного значения работают 368 единиц техники и 441 работник. Проезд по всем участкам обеспечен. Однако сохраняется запрет на движение по дороге М-15 Одесса-Рени, а также введены ограничения в движении для грузовых транспортных средств на автодороге М-05 Киев-Одесса.

Ранее "Телеграф" писал, что в столице Украины ожидаются метели и сильный ветер, поэтому киевлян просят оставаться дома.