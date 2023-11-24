Потепление завершится и начнутся сильные ветры: погода испортит настроение киевлянам на выходных

Следует оставить все свои дела дома

В столице нашей страны предполагалось повышение "плюсовой" температуры, однако местами шли дожди со снегом и дули ветры. Почти такая же погода продержится до конца недели, но синоптики предупреждают об очень крепких порывах ветра в воскресенье.

Следует осторожно проходить мимо деревьев и линий электропередач. 26 ноября в городе ожидаются очень крепкие ветры, сила которых не будет ниже 15-17 м/с, как сообщают на сайте Meteofor.

В последний рабочий день недели, 24 ноября, днем и вечером небо будет безоблачным, и ничто больше не будет напоминать о пасмурном утре. Ночью начался мелкий дождь со снегом, но он должен завершиться утром. Днем температура воздуха будет +4 градуса, но ночью было +2 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются во второй половине дня – сильные 11 м/с.

В субботу, 25 ноября, ясная погода продержится ночью и почти до обеда, но вскоре в город придут тучи. Днем температура составит +1 градус, но ночью она будет -0 °C. Максимальные порывы ветра произойдут утром – умеренные 7 м/с.

На следующий день, 26 ноября, синоптики прогнозируют сплошную облачную погоду. Снег и дождь, которые начнутся во второй половине дня, усилятся ближе к вечеру. Температура воздуха днем прогреется до -1 градуса, а ночью будет -1 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются преимущественно после обеда – очень крепкие 15-17 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой погоды зимой ждать украинцам в 2023-2024 годах. Климатологи и учёные поделились прогнозом.