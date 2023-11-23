Ноябрь приготовил для украинцев еще одну волну морозов: синоптик рассказал, когда их ждать

Погода даст украинцам передохнуть, но совсем недолго

Вторая половина ноября в 2023 году уже успела удивить украинцев внезапными снегопадами, штормами и морозами до -17 градусов. Теперь ожидается потепление, которое станет передышкой перед еще одной волной морозов.

Еще одно похолодание успеет накрыть Украину уже до конца ноября. Об этом в эксклюзивном прогнозе для "Телеграфа" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

Как мы ранее сообщали, 24-25 ноября в Украине наступит существенное потепление, и температура воздуха по всей стране повысится разом на 5-10 градусов. Но оно не продлится долго и сменится контрастной погодой.

В последние дни месяца в Украину снова придут морозы . По словам специалиста, температура воздуха может опуститься до -7…-14 °С ночью и до -2…-7 °С днём. При этом существенных осадков не ожидается.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой погода должна быть в декабре 2023 года согласно с прогнозами синоптиков. Также вас может заинтересовать, какую зиму в 2023-2024 году обещают ученые и климатологи в Украине.