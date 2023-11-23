Листопад приготував для українців ще одну хвилю морозів: синоптик розповів, коли на них чекати

Погода дасть українцям перепочити, але зовсім недовго

Друга половина листопада 2023 року вже встигла здивувати українців раптовими снігопадами, штормами та морозами до -17 градусів. Тепер очікується потепління, яке стане перепочинком ще перед однією хвилею морозів.

Ще одне похолодання встигне накрити Україну вже до кінця листопада. Про це в ексклюзивному прогнозі для "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

Як ми раніше повідомляли, 24-25 листопада в Україні настане суттєве потепління і температура повітря по всій країні підвищиться разом на 5-10 градусів. Але воно не триватиме довго і зміниться контрастною погодою.

В останні дні місяця в Україну знову прийдуть морози . За словами фахівця, температура повітря може опуститися до -7...-14°С вночі та до -2...-7°С вдень. При цьому суттєвих опадів не очікується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою погода має бути у грудні 2023 року згідно з прогнозами синоптиків. Також вас може зацікавити, яку зиму 2023-2024 року обіцяють вчені та кліматологи в Україні.