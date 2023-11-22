Україну накрила нова хвиля снігу, ожеледиці та морозу до -17°C: яким областям не пощастить найбільше

Деяким у ці дні взагалі варто не виходити з дому

Друга половина листопада у 2023 році принесла українцям по-справжньому зимову погоду, з нічними морозами та снігом. І найближчими днями очікується ще більше морозів та снігу.

Більше того, в одній із областей температура повітря може опуститися до рекордних -17 градусів за Цельсієм. Про це свідчать прогнози синоптиків "Укргідрометцентру".

Після невеликого перепочинку 22 листопада більшість областей знову очікують опади, — мокрий сніг випаде практично у всіх західних, центральних і північних областях, тоді як південні регіони заллє дощем. Середня температура по країні буде близько нуля градусів, при цьому найтепліше буде на півдні (до +6-9 градусів вдень), а найхолодніше на сході (до -11 градусів уночі). У більшості областей України, окрім південних, очікується ожеледиця, у зв’язку з чим рятувальники закликають водіїв до обережності.

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У четвер, 23 листопада, різко похолодає, при цьому найхолодніше буде в Харківській (до 15-17 градусів морозу), Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Луганській областях (11-14 градусів нижче за нуль). У західних областях очікується в середньому до -10 градусів, у той час як у південних буде лише легкий мороз, також прогнозують сніг у північних та північно-західних областях.

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Нагадаємо, раніше вчені розповіли "Телеграфу", якою буде зима 2023-2024 в Україні.