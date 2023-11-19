Україну раптово завалило снігом: соцмережі відгукнулися – фото, відео

Негода вирує у східних та південних регіонах України

В Україні знову вирує негода. Так, частину українських регіонів доволі несподівано завалило снігом. Відомо, що сніг випав в Одесі, у Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві та кількох інших областях.

Зокрема, негода спричинила проблеми й для наших військових, які утримують оборону на фронті.

Деякі користувачі жартують, що невдоволені тим, що інші теж викладають відео та фото зі снігом. А інші вже почали робити меми з відомою сценою із фільму "Той, хто біжить по лезу бритви" з Раяном Гослінгом.

Багато хто дивується снігу та жартує, що це сніжна погода із Західної України нарешті дісталася до інших регіонів.

Ну й звісно, з'явилися відео з міст, де випало багато снігу – Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя та інші. Сніг випав навіть у тимчасово окупованій російськими терористами Новій Каховці.

В Запоріжжі теж багато снігу

На вулиці Дніпра та Запоріжжя, доречі, вже вийшла снігоприбиральна техніка. А в останньому – вже почалися ДТП через погану погоду.

Потрійне ДТП у Запоріжжі

На вулиці Дніпра вийшла техніка

Нагадаємо, погода в Україні невблаганно плине до зимової, а в деяких регіонах України вже випав перший сніг. Втім, судячи з прогнозів, для листопада 2023 року — це не межа.