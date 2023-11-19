Нинішній "дубак" не межа? Яка погода чекає на киян на новому тижні

На Київщині очікується поступове зниження температури

Погода в Україні невблаганно плине до зимової, а в деяких регіонах України вже випав перший сніг. Втім, судячи з прогнозів, для листопада 2023 року — це не межа.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані синоптиків "Укргідрометцентру". За їх даними, у наступні три дні на Київщині очікується поступове зниження температури повітря. Зокрема, завтра, 20 листопада, в області буде вітряно (7-12 метрів за секунду) та морозно (вночі 1-6 градусів нижче за нуль, вдень від -3 до +2 градусів). У самій столиці буде трохи тепліше, але не суттєво – вночі від -2 до -4, а вдень близько 0.

Вдень 21 листопада та вночі 22 листопада очікується мокрий сніг. Температурні показники вночі не більше 0..-4 морозу, вдень -2..+3. Суттєвих опадів не очікується.

Як раніше повідомляв "Телеграф ", у суботу, 18 листопада в Одеській області було зафіксовано штормові пориви вітру. Тому подекуди навіть ламали дерева.

Також ми повідомляли, що на заході України випав перший сніг. Українці у мережі діляться фото та відео засніжених вулиць та дерев, а синоптики зазначають, що в окремих областях і далі продовжить сніжувати.