Негода вирує: в Одесі випав перший сніг (фото, відео)

Сильний вітер також повалив у місті десятки дерев

На Південь України прийшла зимова погода. Так, у неділю, 19 листопада, в Одесі випав перший сніг.

Про це повідомила Одеська міська рада. Також фотографі та відео з засніженими пейзажами у місті викладають користувачі соцмереж.

Також у міській раді зазначили, що через негоду у місті було повалено 55 дерев. Крім того, були зафіксовані падіння 8 великих гілок.

"Негода вирує. Сьогодні краще побути вдома", — підкреслили у міськраді.

Своєю чергою у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області повідомили, що рятувальники Одещини ліквідовували наслідки негоди по місту Одеса та в Ізмаїлькому районі Одеської області. За добу підрозділу залучались 11 разів. Зазначається, що було надано допомогу по прибиранню дерев з проїжджої частини дороги, з понівечених припаркованих автомобілів та тротуарів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у суботу, 18 листопада на Одещині було зафіксовано штормові пориви вітру. Через це місцями навіть ламали дерева.