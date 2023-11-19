Ненастье бурлит: в Одессе выпал первый снег (фото, видео)

Сильный ветер также повалил в городе десятки деревьев

На Юг Украины пришла зимняя погода. В воскресенье, 19 ноября, в Одессе выпал первый снег.

Об этом сообщил Одесский городской совет. Также фотографы и видео с заснеженными пейзажами в городе выкладывают пользователи соцсетей.

Также в городском совете отметили, что из-за непогоды в городе было повалено 55 деревьев. Кроме того, были зафиксированы падения 8 больших веток.

"Непогода бурлит. Сегодня лучше побыть дома", — подчеркнули в горсовете.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области сообщили, что спасатели Одесщины ликвидировали последствия непогоды по городу Одесса и в Измаильском районе Одесской области. За сутки подразделения ГСЧС привлекались 11 раз. Отмечается, что была оказана помощь по уборке деревьев с проезжей части дороги, с припаркованных автомобилей и тротуаров.

Как ранее сообщал "Телеграф", в субботу, 18 ноября в Одесской области были зафиксированы штормовые порывы ветра. Поэтому местами даже ломали деревья.