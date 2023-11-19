Украину внезапно завалило снегом: соцсети откликнулись — фото, видео

Ненастье бурлит в восточных и южных регионах Украины

В Украине снова бурлит непогода. Так, часть украинских регионов довольно неожиданно завалило снегом. Известно, что снег выпал в Одессе, Запорожье, Днепре, Николаеве и нескольких других областях.

В частности, непогода вызвала проблемы и для наших военных, которые удерживают оборону на фронте.

Некоторые пользователи шутят, что недовольны тем, что другие тоже выкладывают видео и фото со снегом. А другие уже начали делать мемы с известной сценой из фильма "Бегущий по лезвию бритвы" с Райаном Гослингом.

Многие удивляются снегу и шутят, что это снежная погода из Западной Украины наконец добралась до других регионов.

Ну и, конечно, появились видео из городов, где выпало много снега – Днепр, Николаев, Запорожье и другие. Снег выпал даже во временно оккупированной российскими террористами Новой Каховке.

В Запорожье тоже много снега

На улицы Днепра и Запорожья, кстати, уже вышла снегоуборочная техника. А в последнем – уже начались ДТП из-за плохой погоды.

Тройное ДТП в Запорожье

На улицы Днепра вышла техника

Напомним, погода в Украине неумолимо идет к зимней, а в некоторых регионах Украины уже выпал первый снег. Впрочем, судя по прогнозам, для ноября 2023 года — это не предел.