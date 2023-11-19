Нынешний "дубак" не предел? Какая погода ждет киевлян на новой неделе

На Киевщине ожидается постепенное снижение температуры

Погода в Украине неумолимо стремится к зимней, а в некоторых регионах Украины уже выпал первый снег. Впрочем, судя по прогнозам, для ноября 2023 — это не предел.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные синоптиков "Укргидрометцентра", По их данным, в следующие три дня на Киевщине ожидается постепенное снижение температуры воздуха. В частности, завтра, 20 ноября, в области будет ветренно (7-12 метров в секунду) и морозно (ночью 1-6 градусов ниже нуля, днем от -3 до +2 градусов). В самой столице будет немного теплее, но не существенно — ночью от -2 до -4, а днем около 0.

Днем 21 ноября и ночью 22 ноября ожидается мокрый снег. Температурные показатели ночью в пределах 0..-4 мороза, днем -2..+3. Существенных осадков не ожидается.

Как ранее сообщал "Телеграф", в субботу, 18 ноября в Одесской области были зафиксированы штормовые порывы ветра. Поэтому местами даже ломали деревья.

Также мы сообщали, что на западе Украины выпал первый снег. Украинцы в сети делятся фото и видео заснеженных улиц и деревьев, а синоптики отмечают, что в отдельных областях и дальше продолжит снежить.