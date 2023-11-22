Украину накрыла новая волна снега, гололеда и мороза до -17°C: каким областям не повезет больше всего

Некоторым в эти дни вообще стоит не выходить из дома

Вторая половина ноября в 2023 году принесла украинцам по-настоящему зимнюю погоду, с ночными морозами и снегом. И в ближайшие дни ожидается еще больше морозов и снега.

Более того, в одной из областей температура воздуха может опуститься до рекордных -17 градусов Цельсия. Об этом говорят прогнозы синоптиков "Укргидрометцентра".

После небольшой передышки 22 ноября большинство областей снова ожидают осадки, — мокрый снег выпадет практически во всех западных, центральных и северных областях, в то время как южные регионы зальет дождем. Средняя температура по стране будет около нуля градусов, при этом теплее всего будет на юге (до +6-9 градусов днем), а холоднее всего на востоке (до -11 градусов ночью). В большинстве областей Украины, кроме южных, ожидается гололед, в связи с чем спасатели призывают водителей к осторожности.

Прогноз погоды в Украине 22.11.2023

В четверг, 23 ноября, резко похолодает, при этом холоднее всего будет в Харьковской (до 15-17 градусов мороза), Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Луганской областях (11-14 градусов ниже нуля). В западных областях ожидается в среднем до -10 градусов, в то время как в южных будет только легкий мороз. Также прогнозируют снег в северных и северо-западных областях.

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Напомним, ранее ученые рассказали "Телеграфу", какой будет зима 2023-2024 в Украине.