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Київ засипало першим снігом: як виглядає столиця (ексклюзивні фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Нарешті і до столиці завітала справжня зимова погода Новина оновлена 22 листопада 2023, 09:41
Нарешті і до столиці завітала справжня зимова погода. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Попри те, що снігопад продовжується, життя у Києві продовжує вирувати

У ніч на 22 листопада Київ приєднався до когорти українських міст, де вже випав перший сніг. На засніжених вулицях столиці вже працюють комунальні служби, а жителі міста вимушені вдягатися тепліше. Тим не менш зимові опади додали Києву додаткового чарівності, тож оминути подібну подію увагою неможливо.

Не лишився осторонь і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, який показав, як нині виглядає столиця через об'єктив фотокамери.

Українці вже звикли, що зазвичай до зимових опадів наші комунальні служби бувають неготовими. Та ранком середи на вулицях Києва можна помітити чимало снігоприбиральної техніки, котра працює задля полегшення пересування та загального комфорту столиці. Також боротися зі сніговими заметами вийшли двірники, промінявши мітли на лопати.

Перший сніг у Києві 22.11.2023
Тракторець розчищає одну зі столичних парковок
Перший сніг у Києві 22.11.2023
А от декому доводиться працювати руками
Перший сніг у Києві 22.11.2023
Снігу вже нападало чимало

Звісно, сніг приносить із собою й невдоволення — насамперед для власників автомобілів. Таке "вітання" від зими означає, що настає час спеціальних очисників, котрі допоможуть привести улюбленого залізного коня до ладу.

Перший сніг у Києві 22.11.2023
Автівки вже доводиться очищати від додаткового шару "маскування"
Перший сніг у Києві 22.11.2023
І це — не завжди легка робота

Попри те, що снігопад і досі продовжується, життя у серці України продовжує кипіти. Люди поспішають на роботу, навчання чи у власних справах. І жодні примхи погоди не здатні їх зупинити — вдяглися тепліше й уперед!

Перший сніг у Києві 22.11.2023
Перший сніг — не завада повсякденним справам
Перший сніг у Києві 22.11.2023
Головне — обрати правильний одяг
Перший сніг у Києві 22.11.2023
А сніг продовжує кружляти довкола таких завжди зайнятих людей...
Перший сніг у Києві 22.11.2023
Комунальний транспорт теж працює справно

Звісно, в столиці знайдеться чимало тих, хто справді із нетерпінням очікував перших зимових опадів. А для когось вони стали несподіванкою. Як, наприклад, для прудкої білочки, котра із зацікавленістю попозувала нашому фотографу, роздивляючись сніг.

Перший сніг у Києві 22.11.2023
Зима зимою, а сніданок за розкладом!
Перший сніг у Києві 22.11.2023
Що це ще таке ваш сніг?!

Ну і куди ж без загальних засніжених краєвидів Києва? Маємо кілька прекрасних світлин, зроблених у різних місцях столиці.

Перший сніг у Києві 22.11.2023
Деревце ще не встигло скинути листя, як його накрило снігом
Перший сніг у Києві 22.11.2023
Ох вже ці лабіринти гілок...
Перший сніг у Києві 22.11.2023
А ліхтарю дуже навіть личить біла шапочка!
Перший сніг у Києві 22.11.2023
"Утеплилася" снігом і вивіска
Перший сніг у Києві 22.11.2023
А ви теж чуєте це тихеньке "рип-рип-рип"?
Перший сніг у Києві 22.11.2023
Яка ж краса!
Перший сніг у Києві 22.11.2023
Снігова шубка дуже личить деревам
Перший сніг у Києві 22.11.2023
Альтанка виглядає так, ніби зійшла із зимової листівки...
Перший сніг у Києві 22.11.2023
А це — невеличке послання від редакції "Телеграфу" ♥

Фото і видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Пропонуємо згадати, як перший сніг столиця зустрічала минулого року.

Також "Телеграф" розповідав, у яких областях найближчими днями варто чекати рясних зимових опадів.

Теги:
#Київ #Погода #Сніг #Перший сніг