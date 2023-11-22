Київ засипало першим снігом: як виглядає столиця (ексклюзивні фото)

Попри те, що снігопад продовжується, життя у Києві продовжує вирувати

У ніч на 22 листопада Київ приєднався до когорти українських міст, де вже випав перший сніг. На засніжених вулицях столиці вже працюють комунальні служби, а жителі міста вимушені вдягатися тепліше. Тим не менш зимові опади додали Києву додаткового чарівності, тож оминути подібну подію увагою неможливо.

Не лишився осторонь і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, який показав, як нині виглядає столиця через об'єктив фотокамери.

Українці вже звикли, що зазвичай до зимових опадів наші комунальні служби бувають неготовими. Та ранком середи на вулицях Києва можна помітити чимало снігоприбиральної техніки, котра працює задля полегшення пересування та загального комфорту столиці. Також боротися зі сніговими заметами вийшли двірники, промінявши мітли на лопати.

Тракторець розчищає одну зі столичних парковок

А от декому доводиться працювати руками

Снігу вже нападало чимало

Звісно, сніг приносить із собою й невдоволення — насамперед для власників автомобілів. Таке "вітання" від зими означає, що настає час спеціальних очисників, котрі допоможуть привести улюбленого залізного коня до ладу.

Автівки вже доводиться очищати від додаткового шару "маскування"

І це — не завжди легка робота

Попри те, що снігопад і досі продовжується, життя у серці України продовжує кипіти. Люди поспішають на роботу, навчання чи у власних справах. І жодні примхи погоди не здатні їх зупинити — вдяглися тепліше й уперед!

Перший сніг — не завада повсякденним справам

Головне — обрати правильний одяг

А сніг продовжує кружляти довкола таких завжди зайнятих людей...

Комунальний транспорт теж працює справно

Звісно, в столиці знайдеться чимало тих, хто справді із нетерпінням очікував перших зимових опадів. А для когось вони стали несподіванкою. Як, наприклад, для прудкої білочки, котра із зацікавленістю попозувала нашому фотографу, роздивляючись сніг.

Зима зимою, а сніданок за розкладом!

Що це ще таке ваш сніг?!

Ну і куди ж без загальних засніжених краєвидів Києва? Маємо кілька прекрасних світлин, зроблених у різних місцях столиці.

Деревце ще не встигло скинути листя, як його накрило снігом

Ох вже ці лабіринти гілок...

А ліхтарю дуже навіть личить біла шапочка!

"Утеплилася" снігом і вивіска

А ви теж чуєте це тихеньке "рип-рип-рип"?

Яка ж краса!

Снігова шубка дуже личить деревам

Альтанка виглядає так, ніби зійшла із зимової листівки...

А це — невеличке послання від редакції "Телеграфу" ♥

Фото і видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Пропонуємо згадати, як перший сніг столиця зустрічала минулого року.

Також "Телеграф" розповідав, у яких областях найближчими днями варто чекати рясних зимових опадів.