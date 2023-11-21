Кілька днів тепла зміняться морозом: якою буде погода в Україні наприкінці листопада

Осінь ще встигне "порадувати" погодними гойдалками

Через вплив південного циклону 19-20 листопада у кількох областях України вже встановилася класична зимова погода з невеликими морозами та сніговим покривом. Однак, як стверджує синоптик Ігор Кібальчич, по всій країні снігу до кінця місяця чекати не варто. На це вплине майбутня циклонічна діяльність та поступове підвищення температури повітря до невеликих "плюсів".

Про це фахівець ексклюзивно розповів у прогнозі для "Телеграфа". Кібальчич нагадав, що наразі найбільш засніженими регіонами України виявилися Харківщина, Дніпропетровщина та Полтавщина, де випало до 17-18 см опадів.

"У період 22-23 листопада очікується холодна погода по всій Україні. У нічний час температура становитиме -3...-8°С, у східних та північних областях -7...-12°С, на півдні країни близько 0°С. Вдень повітря прогріється до -4…+1°С. Вночі та вранці 23 листопада у північних, центральних та східних областях температура може опуститися до -10…-15°С. Проте вже протягом дня почне швидко тепліти”, — прогнозує синоптик.

Вже наступні два дні, 24 та 25 числа, вся Україна відчує суттєве потепління. Завдяки потужному атлантичному циклону, який принесе тепло із Туреччини та Балканського півострова, середньодобова температура в Україні підвищиться на 5-10 градусів. Вдень 24 листопада у всіх областях варто очікувати від 3 до 8°С, на півдні та в Криму повітря місцями прогріється до 12 градусів тепла.

Вже 26-27 листопада циклон почне зміщуватися на північ, тож погода в Україні стане більш контрастною.

"Температура повітря розподілиться територією вкрай нерівномірно – від +7…+13 °С на півдні та сході до -2…-8 °С у західних та північних областях. У зазначений період також будуть опади у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу , відбудеться посилення вітру до 15 – 20 м/с, у південній половині місцями 23 – 25 м/с", — попереджає Ігор Кібальчич.

В останні дні місяця в Україну знову прийдуть морози. За словами фахівця, температура повітря може опуститися до -7...-14°С вночі та до -2...-7°С вдень. При цьому суттєвих опадів не очікується.

Карта опадів (у мм) на третю декаду листопада в Україні

Таким чином, у третій декаді місяця погода буде вельми нестійкою та зі значними коливаннями температури повітря, атмосферного тиску та випаданням надмірної кількості опадів. За словами Кібальчича, листопад нинішнього року у багатьох містах може виявитися за підсумком місяця найвологішим за всю історію метеорологічних спостережень. При цьому стійких холодів та постійного снігового покриву поки що чекати не варто.

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