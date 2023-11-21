В Україні хазяйнують холоди, коли буде найморозніша ніч: прогноз на найближчі дні

Після теплих осінніх днів прийшли морози

В Україні випав перший сніг, і зима, до приходу якої залишилося менш як 10 днів, уже нагадує про себе морозами. Найближчими днями подекуди стовпчики термометрів опустяться до -12 градусів.

Про це свідчать прогнози Укргідрометцентру. Найхолоднішою буде ніч на 23 листопада.

У вівторок, 21 листопада, вдень очікується від -3 (схід) до +11 (південь) градусів. По всій країні можливі опади.

Карта погоди на 21 листопада

У середу, 22 листопада, опади посиляться, місцями це буде дощ зі снігом, на півдні просто дощ, а на півночі та сході, а також у Києві, деяких центральних та західних областях, очікується сніг. Температура повітря вночі прогнозується на рівні -10 (Луганщина) +5 (Одещина), у Криму до 6 градусів тепла. Вдень буде -6 +9 градусів.

Карта погоди на 22 листопада

У четвер, 23 листопада, в Україні переважно буде без опадів, але місцями можливий сніг. Ніч буде морозною, стовпчики термометрів опустяться до -12 градусів, на півдні очікується до +1. Вдень синоптики обіцяють -6 +6 градусів.

Карта погоди на 23 листопада

У п’ятницю, 24 листопада, сильні морози відступлять: вночі мінімально очікується 3 градуси морозу на Харківщині, невеликі мінуси також будуть на сході та півночі. На решті території країни вночі буде від 0 до +5 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть 2-10 градусів тепла. Місцями пройдуть дощі, подекуди зі снігом.

Карта погоди на 24 листопада

У суботу, 25 листопада, температура повітря буде приблизно на рівні попереднього дня. По всій країні пройдуть дощі, подекуди зі снігом.

Карта погоди на 25 листопада

Нагадаємо, синоптики розповіли у коментарі "Телеграфу", що є всі підстави вважати, що зима супроводжуватиметься високими температурами. Можливо, сезон відзначиться новими рекордами.