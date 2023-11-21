У Києві точно буде ожеледиця: синоптики попереджають про погіршення погоди

У місті вже панує "мінусова" температура

Найближчими днями у місто мали б завітати лише морози та сніг, однак у природи інші плани. Киянам варто готуватись до дощів та сильного вітру, який дутиме у четвер.

Як повідомляють на сайті Meteofor, найбільш холодним днем з поміж трьох очікується четвер. Вночі температура може знизитись до -6 градусів морозу.

У вівторок, 21 листопада, лише ранок в місті потішить містян ясною погодою. Протягом дня очікується суцільна хмарність, але інколи сонце визиратиме з-за хмар. Вдень температура повітря прогріється до 0 градусів, але вночі було -4 °C. Максимальні пориви вітру очікуються ввечері — слабкі 4 м/с.

Середина робочого тижня, 22 листопада, принесе з собою опади. Вночі йтимуть сніг та дощ, концентрація яких повинна послабшати вранці, а до середини дня і зовсім закінчитися. Удень температура сягатиме -3 градусів морозу, але вночі вона буде -1 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться під кінець дня — помірні 7 м/с.

Наступного дня, 23 листопада, з ранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Перша половина середи пройде без опадів, але вдень можливий дощ зі снігом. Температура повітря вдень прогріється до -2 градусів холоду, а вночі буде -6 °C. Максимальні пориви вітру очікуються переважно після обіду — сильні 12-13 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду найближчими днями в Україні. Синоптики розповіли, де та коли буде найхолодніша ніч.