Пара дней тепла сменится морозом: какой будет погода в Украине в конце ноября

Осень еще успеет "порадовать" погодными качелями

Из-за влияния южного циклона 19-20 ноября в нескольких областях Украины уже установилась классическая зимняя погода с небольшими морозами и снежным покровом. Однако, как утверждает синоптик Игорь Кибальчич, по всей стране снега к концу месяца ждать не стоит. На это повлияет предстоящая циклоническая деятельность и постепенное повышение температуры воздуха до небольших "плюсов".

Об этом специалист эксклюзивно рассказал в прогнозе для "Телеграфа". Кибальчич напомнил, что на данный момент самыми заснеженными регионами Украины оказались Харьковщины, Днепропетровщина и Полтавщина, где выпало до 17-18 см осадков.

"В период 22-23 ноября ожидается холодная погода по всей Украине. В ночное время температура составит -3…-8 °С, в восточных и северных областях -7…-12 °С, на юге страны около 0 °С. Днём воздух прогреется до -4…+1 °С. Ночью и утром 23 ноября в северных, центральных и восточных областях температура может опуститься до -10…-15 °С. Однако, уже в течение дня начнёт быстро теплеть", — прогнозирует синоптик.

Уже в следующие два дня, 24 и 25 числа, вся Украина ощутит существенное потепление. Благодаря мощному атлантическому циклону, который принесет тепло с Турции и Балканского полуострова, среднесуточная температура в Украине повысится на 5-10 градусов. Днем 24 ноября во всех областях стоит ожидать от 3 до 8°С, на юге и в Крыму воздух местами прогреется до 12 градусов тепла.

Уже 26-27 ноября циклон начнет смещаться на север, поэтому погода в Украине станет более контрастной.

"Температура воздуха распределится по территории крайне неравномерно – от +7…+13 °С на юге и востоке до -2…-8 °С в западных и северных областях. В указанный период также будут отмечаться осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, произойдёт усиление ветра до 15 – 20 м/с, в южной половине местами 23 – 25 м/с", — предупреждает Игорь Кибальчич.

В последние дни месяца в Украину снова придут морозы. По словам специалиста, температура воздуха может опуститься до -7…-14 °С ночью и до -2…-7 °С днём. При этом существенных осадков не ожидается.

Карта осадков (в мм) на третью декаду ноября в Украине

Таким образом, в третьей декаде месяца погода будет весьма неустойчивой и со значительными колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления и выпадением чрезмерного количества осадков. По словам Кибальчича, ноябрь нынешнего года во многих городах может оказаться по итогу месяца самым влажным за всю историю метеорологических наблюдений. При этом устойчивых холодов и постоянного снежного покрова пока ждать не стоит.

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