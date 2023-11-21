В Украине хозяйничают холода, когда будет самая морозная ночь: прогноз на ближайшие дни

После теплых осенних дней пришли морозы

В Украине выпал первый снег, и зима, до прихода которой осталось меньше 10 дней, уже напоминает о себе морозами. В ближайшие дни местами столбики термометров опустятся до -12 градусов.

Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра. Самой холодной будет ночь на 23 ноября.

Во вторник, 21 ноября, днем ожидается от -3 (восток) до +11 (юг) градусов. По всей стране вероятны осадки.

Карта погоды на 21 ноября

В среду, 22 ноября, осадки усилятся, местами это будет дождь со снегом, на юге просто дождь, а на севере и востоке, а также в Киеве, некоторых центральных и западных областях, ожидается снег. Температура воздуха ночью прогнозируется на уровне -10 (Луганщина) +5 (Одесчина) градусов, в Крыму до 6 градусов тепла. Днем будет -6 +9 градусов.

Карта погоды на 22 ноября

В четверг, 23 ноября, в Украине по преимуществу будет без осадков, но местами вероятен снег. Ночь будет морозной, столбики термометров опустятся до -12 градусов, на юге ожидается до +1. Днем синоптики обещают -6 +6 градусов.

Карта погоды на 23 ноября

В пятницу, 24 ноября, сильные морозы отступят: ночью минимально ожидается 3 градуса мороза на Харьковщине, небольшие минусы также будут на востоке и севере. На остальной территории страны в ночные часы будет от 0 до +5 градусов. Днем столбики термометров покажут 2-10 градусов тепла. Местами пройдут дожди, кое-где со снегом.

Карта погоды на 24 ноября

В субботу, 25 ноября, температура воздуха будет приблизительно на уровне предыдущего дня. По всей стране пройдут дожди, местами со снегом.

Карта погоды на 25 ноября

Напомним, синоптики рассказали в комментарии "Телеграфу", что есть все основания полагать, что зима будет сопровождаться высокими температурами. Возможно, сезон отметится новыми рекордами.