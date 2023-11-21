В Киеве точно будет гололед: синоптики предупреждают об ухудшении погоды

В городе уже царит "минусовая" температура

В ближайшие дни город должны были б посетить только морозы и снег, однако у природы другие планы. Киевлянам следует готовиться к дождям и сильному ветру, который будет дуть в четверг.

Как сообщают на сайте Meteofor, самым холодным днем из трех ожидается четверг. Ночью температура может снизиться до -6 градусов мороза.

Во вторник, 21 ноября, только утро в городе порадует горожан ясной погодой. В течение дня ожидается сплошная облачность, но иногда солнце будет выглядывать из-за облаков. Днем температура воздуха прогреется до 0, но ночью было -4 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются вечером слабые 4 м/с.

Середина рабочей недели, 22 ноября, принесет с собой осадки. Ночью будет идти снег и дождь, концентрация которых должна ослабеть утром, а к середине дня и вовсе закончиться. Днем температура составит -3 градуса мороза, но ночью она будет -1 °C. Максимальные порывы ветра произойдут к концу дня — умеренные 7 м/с.

На следующий день, 23 ноября, с утра и до самого вечера небо будет покрыто облаками. Первая половина среды пройдет без осадков, но днем возможен дождь со снегом. Температура воздуха днем прогреется до -2 градусов холода, а ночью -6 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются преимущественно после обеда – сильные 12-13 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде в ближайшие дни в Украине. Синоптики рассказали, где и когда будет самая холодная ночь.