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Киев засыпало первым снегом: как выглядит столица (эксклюзивные фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Наконец и столицу пришла настоящая зимняя погода Новость обновлена 22 ноября 2023, 09:41
Наконец и столицу пришла настоящая зимняя погода. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Несмотря на то, что снегопад продолжается, жизнь в Киеве по-прежнему бурлит

В ночь на 22 ноября Киев присоединился к когорте украинских городов, где уже выпал первый снег. На заснеженных улицах столицы уже работают коммунальные службы, а жители города вынуждены одеваться потеплее. Тем не менее зимние осадки придали Киеву дополнительное очарование, потому обойти подобное событие вниманием невозможно.

Не остался в стороне и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал, как сейчас выглядит столица через объектив фотокамеры.

Украинцы уже привыкли, что, как правило, к зимним осадкам наши коммунальные службы бывают неготовыми. Но утром на улицах Киева можно заметить немало снегоуборочной техники, которая работает для облегчения передвижения и общего комфорта столицы. Также бороться со снежными заносами вышли дворники, променяв метлы на лопаты.

Первый снег в Киеве 22.11.2023
Тракторец расчищает одну из столичных парковок
Первый снег в Киеве 22.11.2023
А вот некоторым приходится работать руками
Первый снег в Киеве 22.11.2023
Снега уже нападало немало

Конечно, снег приносит с собой и недовольство — в первую очередь, для владельцев автомобилей. Такой "привет" от зимы означает, что наступает время специальных очистителей, которые помогут привести любимого железного коня в порядок.

Первый снег в Киеве 22.11.2023
Автомобили уже приходится очищать от дополнительного слоя "маскировки"
Первый снег в Киеве 22.11.2023
И это не всегда легкая работа

Несмотря на то, что снегопад продолжается, жизнь в сердце Украины кипит. Люди спешат на работу, учебу или по своим делам. И никакие капризы погоды не способны их остановить — оделись теплее и вперед!

Первый снег в Киеве 22.11.2023
Первый снег – не помеха повседневным делам
Первый снег в Киеве 22.11.2023
Главное — выбрать правильную одежду
Первый снег в Киеве 22.11.2023
А снег продолжает кружиться вокруг таких всегда занятых людей...
Первый снег в Киеве 22.11.2023
Коммунальный транспорт тоже работает исправно

Конечно, в столице найдется немало тех, кто действительно с нетерпением ждал первых зимних осадков. А для кого-то они стали неожиданностью. Как, например, для юркой белочки, которая с интересом попозировала нашему фотографу, разглядывая снег.

Первый снег в Киеве 22.11.2023
Зима зимой, а завтрак по расписанию!
Первый снег в Киеве 22.11.2023
Что это еще такое ваш снег?

Ну и куда без общих заснеженных пейзажей Киева? Делимся несколькими прекрасными фотографиями, сделанными в разных местах столицы.

Первый снег в Киеве 22.11.2023
Деревце еще не успело сбросить листву, как его накрыло снегом
Первый снег в Киеве 22.11.2023
Ох уж эти лабиринты ветвей...
Первый снег в Киеве 22.11.2023
А фонарю очень даже идет белая шапочка!
Первый снег в Киеве 22.11.2023
"Утеплилась" снегом и вывеска
Первый снег в Киеве 22.11.2023
А вы тоже слышите это тихонькое "скрип-скрип-скрип"?
Первый снег в Киеве 22.11.2023
Какая красота!
Первый снег в Киеве 22.11.2023
Снежная шубка очень подходит деревьям
Первый снег в Киеве 22.11.2023
Беседка выглядит так, будто сошла с зимней открытки
Первый снег в Киеве 22.11.2023
А это – небольшое послание от редакции "Телеграфа" ♥

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Предлагаем вспомнить, как первый снег столица встречала в прошлом году.

Также "Телеграф" рассказывал, в каких областях в ближайшие дни следует ожидать обильных зимних осадков.

Теги:
#Киев #Погода #Снег #Первый снег