Киев засыпало первым снегом: как выглядит столица (эксклюзивные фото)

Несмотря на то, что снегопад продолжается, жизнь в Киеве по-прежнему бурлит

В ночь на 22 ноября Киев присоединился к когорте украинских городов, где уже выпал первый снег. На заснеженных улицах столицы уже работают коммунальные службы, а жители города вынуждены одеваться потеплее. Тем не менее зимние осадки придали Киеву дополнительное очарование, потому обойти подобное событие вниманием невозможно.

Не остался в стороне и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал, как сейчас выглядит столица через объектив фотокамеры.

Украинцы уже привыкли, что, как правило, к зимним осадкам наши коммунальные службы бывают неготовыми. Но утром на улицах Киева можно заметить немало снегоуборочной техники, которая работает для облегчения передвижения и общего комфорта столицы. Также бороться со снежными заносами вышли дворники, променяв метлы на лопаты.

Тракторец расчищает одну из столичных парковок

А вот некоторым приходится работать руками

Снега уже нападало немало

Конечно, снег приносит с собой и недовольство — в первую очередь, для владельцев автомобилей. Такой "привет" от зимы означает, что наступает время специальных очистителей, которые помогут привести любимого железного коня в порядок.

Автомобили уже приходится очищать от дополнительного слоя "маскировки"

И это не всегда легкая работа

Несмотря на то, что снегопад продолжается, жизнь в сердце Украины кипит. Люди спешат на работу, учебу или по своим делам. И никакие капризы погоды не способны их остановить — оделись теплее и вперед!

Первый снег – не помеха повседневным делам

Главное — выбрать правильную одежду

А снег продолжает кружиться вокруг таких всегда занятых людей...

Коммунальный транспорт тоже работает исправно

Конечно, в столице найдется немало тех, кто действительно с нетерпением ждал первых зимних осадков. А для кого-то они стали неожиданностью. Как, например, для юркой белочки, которая с интересом попозировала нашему фотографу, разглядывая снег.

Зима зимой, а завтрак по расписанию!

Что это еще такое ваш снег?

Ну и куда без общих заснеженных пейзажей Киева? Делимся несколькими прекрасными фотографиями, сделанными в разных местах столицы.

Деревце еще не успело сбросить листву, как его накрыло снегом

Ох уж эти лабиринты ветвей...

А фонарю очень даже идет белая шапочка!

"Утеплилась" снегом и вывеска

А вы тоже слышите это тихонькое "скрип-скрип-скрип"?

Какая красота!

Снежная шубка очень подходит деревьям

Беседка выглядит так, будто сошла с зимней открытки

А это – небольшое послание от редакции "Телеграфа" ♥

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Предлагаем вспомнить, как первый снег столица встречала в прошлом году.

Также "Телеграф" рассказывал, в каких областях в ближайшие дни следует ожидать обильных зимних осадков.