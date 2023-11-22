Киев засыпало первым снегом: как выглядит столица (эксклюзивные фото)
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Несмотря на то, что снегопад продолжается, жизнь в Киеве по-прежнему бурлит
В ночь на 22 ноября Киев присоединился к когорте украинских городов, где уже выпал первый снег. На заснеженных улицах столицы уже работают коммунальные службы, а жители города вынуждены одеваться потеплее. Тем не менее зимние осадки придали Киеву дополнительное очарование, потому обойти подобное событие вниманием невозможно.
Не остался в стороне и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал, как сейчас выглядит столица через объектив фотокамеры.
Украинцы уже привыкли, что, как правило, к зимним осадкам наши коммунальные службы бывают неготовыми. Но утром на улицах Киева можно заметить немало снегоуборочной техники, которая работает для облегчения передвижения и общего комфорта столицы. Также бороться со снежными заносами вышли дворники, променяв метлы на лопаты.
Конечно, снег приносит с собой и недовольство — в первую очередь, для владельцев автомобилей. Такой "привет" от зимы означает, что наступает время специальных очистителей, которые помогут привести любимого железного коня в порядок.
Несмотря на то, что снегопад продолжается, жизнь в сердце Украины кипит. Люди спешат на работу, учебу или по своим делам. И никакие капризы погоды не способны их остановить — оделись теплее и вперед!
Конечно, в столице найдется немало тех, кто действительно с нетерпением ждал первых зимних осадков. А для кого-то они стали неожиданностью. Как, например, для юркой белочки, которая с интересом попозировала нашему фотографу, разглядывая снег.
Ну и куда без общих заснеженных пейзажей Киева? Делимся несколькими прекрасными фотографиями, сделанными в разных местах столицы.
Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф"
Предлагаем вспомнить, как первый снег столица встречала в прошлом году.
Также "Телеграф" рассказывал, в каких областях в ближайшие дни следует ожидать обильных зимних осадков.