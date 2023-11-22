В Україні потеплішає одразу на 5-10 градусів: синоптик назвав дати

Погода ще здивує вас "гойдалками"

Листопад у 2023 році здивував українців різким похолоданням і настанням майже зимової погоди. Однак вона такою не залишиться, і вже днями в країні очікується потепління.

Воно буде недовгим, але дуже помітним. Про це в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів відомий український синоптик Ігор Кібальчич.

Нагадаємо, що 22-23 числа в Україні похолодає, місцями до -17 градусів морозу, при цьому супроводжуватиметься це снігом та ожеледицею. Проте вже 24-25 листопада, як обіцяє Кібальчич, на зміну морозу прийде потепління.

Завдяки потужному атлантичному циклону, який принесе тепло з Туреччини та Балканського півострова, середньодобова температура в Україні збільшиться на 5-10 градусів. Вдень 24 листопада у всіх областях варто очікувати від 3 до 8°С, на півдні та в Криму повітря місцями прогріється до 12 градусів тепла, прогнозує синоптик.

Однак потепління триватиме недовго, і після нього Україну знову накриють морози.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою, згідно з прогнозами вчених та кліматологів, буде зима 2023-2024 в Україні.