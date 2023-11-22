В Украине потеплеет сразу на 5-10 градусов: синоптик назвал даты

Погода еще удивит вас "качелями"

Ноябрь в 2023 году удивил украинцев резким похолоданием и наступлением почти что зимней погоды. Однако она такой не останется насовсем, и уже на днях в стране ожидается потепление.

Оно будет недолгим, но очень заметным. Об этом в эксклюзивном прогнозе для "Телеграфа" рассказал известный украинский синоптик Игорь Кибальчич.

Напомним, что 22-23 числа в Украине похолодает, местами до -17 градусов мороза, при этом сопровождаться это будет снегом и гололедом. Однако уже 24-25 ноября, как обещает Кибальчич, на смену морозу придет потепление.

Благодаря мощному атлантическому циклону, который принесет тепло с Турции и Балканского полуострова, среднесуточная температура в Украине повысится на 5-10 градусов. Днем 24 ноября во всех областях стоит ожидать от 3 до 8°С, на юге и в Крыму воздух местами прогреется до 12 градусов тепла, прогнозирует синоптик.

Однако потепление продлится недолго, и после него в Украину снова нагрянут морозы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой, согласно с прогнозами ученых и климатологов, будет зима 2023-2024 в Украине.