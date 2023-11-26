На Киев надвигается сильная метель: горожан призвали оставаться дома

Погода в Киеве продолжает ухудшаться

В Киеве в воскресенье, 26 ноября, пошел сильный снег, из-за которого в город даже запретили въезжать грузовикам. При этом не стоит ждать, что в ближайшее время ситуация улучшится.

Как информирует пресс-служба столичного подразделения ГСЧС, помимо усиления снегопада в Киеве также стоит ждать сильных порывов ветра.

"По данным Укргидрометцентра, во второй половине дня ожидается сильный снег, метель, на дорогах гололедица. Также возможны порывы ветра 17-22 м/с, местами — 25 м/с", — говорится в сообщении.

При этом спасатели призывают киевлян оставаться дома и без надобности не выходить на улицы. А если все же пришлось, то стоит быть внимательными из-за ветра и возможного гололеда.

Стоит отметить, что согласно долгосрочных прогнозов, весь декабрь в Киеве будет характеризоваться мокрым снегом разной интенсивности, однако будут и кратковременные потепления, во время которых температура воздуха будет повышаться вплоть до +7 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" расспросил синоптиков о том, какой будет погода в Украине до конца ноября. Украинцам стоит позаботиться о теплых вещах и готовиться к тому, что снегопадов будет много.