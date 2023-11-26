В Одесской области ограничено движение транспорта из-за непогоды: что известно (фото, видео)

Количество ДТП значительно увеличилось

Непогода со значительными снегопадами и шквальным ветром накрыло южную часть Одесской области. Некоторые районы покрыло немалым слоем снега, а в некоторых повалило деревья и повредили столбы с ЛЭП.

Жители части Измаильского и Одесского района, Большой Дальник остались без электроснабжения. По сообщению ДТЭК обесточено 116 населенных пунктов. Об этом сообщает Суспильне, добавляя, что энергетики ремонтируют 41 воздушную линию, питающую 754 трансформаторные подстанции. Работают 55 бригад.

Отмечается, что из-за непогоды, как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, движение для тяжеловесных транспортных средств на трассах М-15 Одесса – Рени и М-28 Одесса – Южное было перекрыто. Там запретили ездить ориентировочно по 20 часов 30 минут 26 ноября.

Позже сообщили, что движение перекрыли для всех видов транспорта по трассе М-15 Одесса-Рени (на Бухаресте). А на трассе М-05 Киев-Одесса введено ограничение движения грузовых транспортных средств.

Видео с последствиями непогоды на трассах Одесщины

"Просим всех водителей не выезжать из дома, а переждать неблагоприятные погодные условия. Сейчас на дорогах скользко есть сугробы, непроездные места, пробки и ДТП", – говорится в сообщении Олега Кипера.

Машину занесло и перекинуло

Грузовик с зерном перекинуло

Автобус занесло в кювет

На трассе Одесса – Рени возле села Красная Коса перевернулся грузовой автомобиль с зерном. Возле села Новокаменка Измаильского района автобус Варна – Киев с 22 пассажирами съехал в кювет.

Информация о возобновлении движения автотранспорта будет предоставлена дополнительно.

Более того, как сообщили в Одесском городском совете, гололед образовался на Киевском шоссе, Тираспольском шоссе и Шкодовой горе. В настоящее время коммунальщики проводят посыпку дорог на этих дорогах.

Какая ситуация в Одессе

Саму Одессу непогода также не обошла стороной. Одесситы сообщают о значительном снегопаде. В то же время из-за непогоды образовался туман и ухудшилась видимость для пешеходов и водителей.

Пока известно, что в Одессе непогода повалила 14 деревьев. Последствия непогоды ликвидируют коммунальные службы.

Поваленные деревья в Одессе

Последствия непогоды ликвидируют

Коммунальщики убирают поваленные деревья с проезжей части

Добавим, что синоптики прогнозируют метель и гололед в Одесской области. Также в регионе ожидается шквальный ветер, скорость которого может достигать 25-30 метров в секунду.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что 19 ноября в Одессе выпал первый снег. Тогда в городском совете отметили, что из-за непогоды в городе было повалено 55 деревьев. Кроме того, были зафиксированы падения 8 больших веток.