В Киевской области в воскресенье ограничат проезд: схема

Важная информация для пешеходов и автовладельцев

В воскресенье, 26 ноября, на территории города Ирпень пройдет масштабное событие — забег "Acting For Survivors". Он был организован ко Международной акции "16 дней активизма против насилия".

В связи с этим некоторые дороги в Ирпене будут перекрыты. Об этом сообщили в пресс-службе Ирпенского городского совета.

Так, в воскресенье, 26 ноября, в Ирпене с 12.00 до 14.00 проезд автотранспортом будет временно перекрыт по нескольким улицам. Это свяно с правилами предосторожности, которые помогут провести безопасно забег "Acting For Survivors", который организован к Международной акции "16 дней активизма против насилия".

Маршрут забега

Так, с 12.00 до 14.00 проезд в воскресенье, 26 ноября, для автотранспорта будет временно перекрыт по следующим улицам:

Центральная (от ТЦ Ирпень СИТИ до ул Гагарина);

Гагарина (от Еврокольца до ул.Троицкая);

ул.Подгорная (до железнодорожного моста);

ул.Лычака (веет Еврокольца до перекрестка ул.Лычака/Озерная)

ул.Озерная;

пр. Гнатюка;

ул.Соборная (от перекрестка Соборная/Гнатюка кольца Водоканала).

Важно: в течение дня для проезда автомобилей будет открыт переезд по ул.Центральной (р-н железнодорожной станции "Ирпень").

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и учесть эту информацию при планировании поездок!", — отмечается в сообщении.

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