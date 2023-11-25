На Київщині в неділю обмежать проїзд: схема

Важлива інформація для пішоходів та автовласників

У неділю, 26 листопада, на території міста Ірпінь відбудеться масштабна подія — забіг Acting For Survivors. Він був організований до Міжнародної акції "16 днів активізму проти насильства".

У зв’язку із цим деякі дороги в Ірпені будуть перекриті. Про це повідомили у прес-службі Ірпінської міської ради.

Так, у неділю, 26 листопада, в Ірпені з 12.00 до 14.00 проїзд автотранспортом буде тимчасово перекритий кількома вулицями. Це пов’язано з правилами обережності, які допоможуть безпечно провести забіг "Acting For Survivors", який організований до Міжнародної акції "16 днів активізму проти насильства".

Маршрут забігу

Так, з 12.00 до 14.00 проїзд у неділю, 26 листопада, для автотранспорту буде тимчасово перекрито наступними вулицями:

Центральна (від ТЦ Ірпінь СІТІ до вул. Гагаріна);

Гагаріна (від Єврокільця до вул.Троїцька);

вул.Підгірна (до залізничного мосту);

вул.Личака (віє Єврокільця до перехрестя вул.Личака/Озерна)

вул.Озерна;

пр. Гнатюка;

вул.Соборна (від перехрестя Соборна/Гнатюка кільця Водоканалу).

Важливо: протягом дня для проїзду автомобілів буде відкрито переїзд вул. Центральною (р-н залізничної станції "Ірпінь").

"Просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та врахувати цю інформацію при плануванні поїздок!", — наголошується в повідомленні.

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