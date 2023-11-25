На Київщині в неділю обмежать проїзд: схема
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Важлива інформація для пішоходів та автовласників
У неділю, 26 листопада, на території міста Ірпінь відбудеться масштабна подія — забіг Acting For Survivors. Він був організований до Міжнародної акції "16 днів активізму проти насильства".
У зв’язку із цим деякі дороги в Ірпені будуть перекриті. Про це повідомили у прес-службі Ірпінської міської ради.
Так, у неділю, 26 листопада, в Ірпені з 12.00 до 14.00 проїзд автотранспортом буде тимчасово перекритий кількома вулицями. Це пов’язано з правилами обережності, які допоможуть безпечно провести забіг "Acting For Survivors", який організований до Міжнародної акції "16 днів активізму проти насильства".
Так, з 12.00 до 14.00 проїзд у неділю, 26 листопада, для автотранспорту буде тимчасово перекрито наступними вулицями:
- Центральна (від ТЦ Ірпінь СІТІ до вул. Гагаріна);
- Гагаріна (від Єврокільця до вул.Троїцька);
- вул.Підгірна (до залізничного мосту);
- вул.Личака (віє Єврокільця до перехрестя вул.Личака/Озерна)
- вул.Озерна;
- пр. Гнатюка;
- вул.Соборна (від перехрестя Соборна/Гнатюка кільця Водоканалу).
Важливо: протягом дня для проїзду автомобілів буде відкрито переїзд вул. Центральною (р-н залізничної станції "Ірпінь").
"Просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та врахувати цю інформацію при плануванні поїздок!", — наголошується в повідомленні.
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