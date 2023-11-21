У Києві на даху історичної будівлі з’явилася незрозуміла надбудова: у мережі хвиля обурення

Пам’ятка архітектури активно перебудовується

У Києві невідомі розпочали будівництво надбудови на даху пам’ятника архітектури ХІХ століття – замку Річарда, розташованого на Андріївському узвозі. Так, на будівлі видно незрозумілу споруду з білого газоблоку.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив нардеп 8 скликання та радник мера Києва Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець. Чиновник пообіцяв припинити самовільне будівництво надбудови та "зупинити це свавілля".

Відомо, що на даху замку Річарда, який був збудований у 1902—1904 роках і є пам’яткою архітектури, невідомі почали зводити незаконну надбудову.

"Хтось влаштував свавілля в історичному центрі міста на Подолі – на замку Річарда будують надбудову. Всі роботи є незаконними, і місто буде реагувати та зупиняти це свавілля. Безвідповідальні власники мають розуміти, що з рук їм це не зійде", — підкреслив чиновник.

Користувачі соцмереж різко негативно сприйняли цю новину і зазначили, що подібні "архітектурні" витівки псують загальну панораму Києва і є втіленням повного несмаку:

Користувачі соцмереж активно коментують новину про надбудову

Користувачі соцмереж активно коментують новину про надбудову

Користувачі соцмереж активно коментують новину про надбудову

Користувачі соцмереж активно коментують новину про надбудову

Для довідки: Замок Річарда — поетизована назва будинку № 15 на Андріївському узвозі в Києві — пам’ятка архітектури ХІХ століття, спорудженої у стилі британської готики. Названий на честь короля Річарда Левине Серце.

Будинок у вигляді старовинного замку встановлено на складному рельєфі трохи нижче за Андріївську церкву. Монументальні фасади прикрашені архітектурними елементами замково-кріпосних споруд — різноманітними вежами, шпилями і т. д. З лівого боку будинку піднімається висока вежа.

У різний час у будинку проживали відомі українські художники. У 1905-1906 роках тут розміщувалася редакція сатиричного журналу "Шершень".

Власником будинку в даний час є американський бізнесмен українського походження Юрій Чоповський, який купив його наприкінці 1990-х років.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві активісти відмили пам’ятник архітектури від графіті. Так, столичні активісти вирішили змити графіті з будинку, який є пам’яткою архітектури та знаходиться на Андріївському узвозі. В акції взяло участь понад 20 людей.