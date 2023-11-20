У Києві активісти відмили пам’ятник архітектури від графіті (фото)

Правильна та корисна ініціатива

У Києві активісти вирішили змити графіті з будинку, який є пам’яткою архітектури та знаходиться на Андріївському узвозі. В акції взяло участь понад 20 людей.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Цегла". Ініціатором очищення будинку від хаотичних написів стала київська художниця Євгенія Козлянінова.

Так, активісти почали відмивати від графіті пам’ятник архітектури, розташований на Андріївському узвозі, 18. Небайдужі мешканці столиці вирішили власноруч зробити місто чистішим та естетичнішим.

Активісти відмили пам’ятник архітектури від графіті

Активісти відмили пам’ятник архітектури від графіті

Активісти відмили пам’ятник архітектури від графіті

Відомо, що активісти відмили стіни історичної будівлі, яка була збудована у 1891 році. Проект споруди створив архітектор Андрій Фердінанд Крауссен.

У вересні поточного року суд зобов’язав власника пам’ятника архітектури укласти охоронний договір, щоб уберегти будівлю від руйнування та постаратися зберегти її первозданний вигляд.

На жаль, стіни будівлі невідомі розмалювали написами, які спотворюють виглд дому. Активісти взялися до справи та власноруч вирішии привести стіни будівлі до ладу.

Активісти відмили пам’ятник архітектури від графіті

Активісти відмили пам’ятник архітектури від графіті

Активісти відмили пам’ятник архітектури від графіті

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві історичну будівлю завісили новим банером за сотні тисяч гривень. Так, на фасаді пам’ятника архітектури, розташованої у Подільському районі Києва, було вирішено замінити банерне полотно. Йдеться про садибу Федора Коробки, яка була збудована у 19 столітті і на даний момент перебуває у занедбаному стані.