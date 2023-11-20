В Киеве активисты отмыли памятник архитектуры от граффити (фото)

Правильная и нужная инициатива

В Киеве активисты решили смыть граффити с дома, который является памятником архитектуры и находится на Андреевском спуске. В акции приняло участие более 20 человек.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Цегла". Инициатором очистки дома от хаотичных надписей стала киевская художница Евгения Козлянинова.

Так, активисты начали отмывать от граффити памятник архитектуры, расположенный на Андреевском спуске, 18. Неравнодушные жители столицы решили собственными руками сделать город чище и эстетичнее.

Активисты отмыли памятник архитектуры от граффити

Активисты отмыли памятник архитектуры от граффити

Активисты отмыли памятник архитектуры от граффити

Известно, что активисты отмыли стены исторического здания, которое было построено в 1891 году. Проект сооружения создал архитектор Андрей Фердинанд Крауссен.

В сентябре текущего года суд обязал владельца памятника архитектуры заключить охранный договор, чтобы уберечь здание от разрушения и постараться сохранить его первозданный вид.

К сожалению, стены здания неизвестные разрисовали различными надписями, которые искажают внешний вид дома. Активисты взялись за дело и собственноручно решили привести стены здания в порядок.

Активисты отмыли памятник архитектуры от граффити

Активисты отмыли памятник архитектуры от граффити

Активисты отмыли памятник архитектуры от граффити

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве историческое здание завесили новым баннером за сотни тысяч гривен. Так, на фасаде памятника архитектуры, расположенного в Подольском районе Киева, было решено заменить баннерное полотно. Речь идет об усадьбе Федора Коробки, которая была построена в 19 веке и на данный момент находится в заброшенном состоянии.