Вместо ремонта: в Киеве историческое здание завесили новым баннером за сотни тысяч гривен (фото)

Пользователи соцсети возмутились такому странному решению

На фасаде памятника архитектуры, расположенного в Подольском районе Киева, было решено заменить баннерное полотно. Речь идет об усадьбе Федора Коробки, которая была построена в 19 веке и на данный момент находится в заброшенном состоянии.

Об этом на своей страницев Фейсбук сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов. Памятник архитектуры уже многие годы недоступен для осмотра, так как он скрыт от посторонних глаз за "ширмой".

Известно, что стоимость замены баннера на усадьбе Коробки обошлась в 379 500 гривен, а заказчиком работ выступило КП "Киевжилспецэксплуатация".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro.

Данные на сайте Prozorro

Двухэтажный дом Федора Коробки был построен в 1830 году и располагается он на современной улице Сагайдачного, 20/2, что в Подольском районе Киева. Эта усадьба является примером киевских особняков эпохи классицизма, а также памятником исторической застройки Подола. В 2012 году она, согласно постановлению Кабмина, получила статус памятника национального значения.

Первое разрешение на реконструкцию особняка было дано в 2005 году фирме "Аквадон". В 2009 году Киевсовет передал дом во владение этому предприятию. В 2012 году усадьба получила статус памятника национального значения. Тогда "Аквадон" заключил охранный договор с Управлением охраны культурного наследия и обязался восстановить здание.

Однако в течение длительного времени владелец так и не начал реконструкцию, а лишь завесил дом баннером. После этого начались длительные судебные тяжбы между "Аквадоном" и Киевсоветом. В итоге, в 2018-м Верховный Суд принял решение о возврате памятника архитектуры киевской общине.

На данный момент историческое здание на Подоле остается заброшенным и после обновления баннера выглядит вот так:

Фасад здания спрятали за новым баннером

Стоит отметить, что пользователи соцсетей негативно восприняли новость о замене баннера на усадьбе, который стоил практически 400 тысяч гривен.

Люди начали писать о том, что "стыд простынью не прикроешь" и посчитали, что "ткань с рисунком" никак не стоит таких огромных денег:

Для справки: Федор Коробка – цехмейстер киевских ювелиров, мастер золотых и серебряных дел, член Киевского магистрата и почетный гражданин города. Он был автором произведений искусства на заказ преимущественно Софийского собора, Михайловского Златоверхого монастыря и Киево-Печерской лавры. Изготовлял церковные врата, серебряные и серебряные с позолотой иконы, реставрировал старую церковную утварь. Большинство работ мастера было уничтожено. Часть сохранившихся изделий хранится в собрании Музея исторических драгоценностей Украины.

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