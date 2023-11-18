Замість ремонту: у Києві історичну будівлю завісили новим банером за сотні тисяч гривень (фото)

Користувачі соцмережі обурилися такому дивному рішенню

На фасаді пам’ятника архітектури, що у Подільському районі Києва, було вирішено замінити банерне полотно. Йдеться про садибу Федора Коробки, яка була збудована у 19 столітті і наразі перебуває у занедбаному стані.

Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомив заступник директора Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов. Пам’ятка архітектури вже багато років недоступна для огляду, тому що вона прихована від сторонніх очей за "ширмою".

Відомо, що вартість заміни банера на садибі Коробки коштувала 379 500 гривень, а замовником робіт виступило КП "Київжитлоспецексплуатація".

Про це свідчать дані на сайті Prozorro.

Дані на сайті Prozorro

Двоповерховий будинок Федора Коробки був збудований у 1830 році і розташовується на сучасній вулиці Сагайдачного, 20/2, що в Подільському районі Києва. Ця садиба є прикладом київських особняків доби класицизму, а також пам’яткою історичної забудови Подолу. 2012 року вона, згідно з постановою Кабміну, набула статусу пам’ятника національного значення.

Перший дозвіл на реконструкцію особняка було надано у 2005 році фірмі "Аквадон". 2009 року Київрада передала будинок у володіння цьому підприємству. У 2012 році садиба набула статусу пам’ятника національного значення. Тоді "Аквадон" уклав охоронний договір з Управлінням охорони культурної спадщини та зобов’язався відновити будівлю.

Однак упродовж тривалого часу власник так і не розпочав реконструкцію, а лише завісив будинок банером. Після цього почалися тривалі судові позови між "Аквадоном" та Київрадою. У результаті 2018-го Верховний Суд ухвалив рішення про повернення пам’ятника архітектури київській громаді.

На даний момент історична будівля на Подолі залишається покинутою і після оновлення банера виглядає ось так:

Фасад будівлі сховали за новим банером

Варто зазначити, що користувачі соцмереж негативно сприйняли новину про заміну банера на садибі, який коштував майже 400 тисяч гривень.

Люди почали писати про те, що "сором простирадлом не прикриєш" і зауважили, що "тканина з малюнком" ніяк не коштує таких величезних грошей:

Для довідки: Федір Коробка – цехмейстер київських ювелірів, майстер золотих та срібних справ, член Київського магістрату та почесний громадянин міста. Він був автором творів мистецтва на замовлення переважно Софійського собору, Михайлівського Золотоверхого монастиря та Києво-Печерської лаври. Виготовляв церковну браму, срібну та срібну з позолотою ікони, реставрував старе церковне начиння. Більшість робіт майстра було знищено. Частина виробів, що збереглися, зберігається в зборах Музею історичних коштовностей України.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Київраді не хочуть повертати столиці майно у центрі міста. Біля церкви Миколи Притиска стоїть старовинна будівля, яка вже понад 20 років перебуває в стані, що підвис. З одного боку, вона формально належить київському товариству, а з іншого – 1999 року будинок на вул. Хорива, 1-Г, загальною площею 1223 кв.м було передано новоствореному Відкритому міжнародному університету розвитку людини "Україна".