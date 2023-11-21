В Киеве на крыше исторического здания появилась непонятная надстройка: в сети волна возмущения

Памятник архитектуры активно перестраивается

В Киеве неизвестные начали строительство надстройки на крыше памятника архитектуры XIX века — замке Ричарда, расположенного на Андреевском спуске. Так, на здании виднеется непонятное сооружение из белого газоблока.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил нардеп 8 созыва и советник мэра Киева Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец. Чиновник пообещал прекратить самовольное строительство надстройки и "остановить этот беспредел".

Известно, что на крыше замка Ричарда, который был построен в 1902 — 1904 годах и является памятником архитектуры, неизвестные начали возводить незаконную надстройку.

"Кто-то устроил беспредел в историческом центре города на Подоле — на замке Ричарда строят надстройку. Все работы являются незаконными, и город будет реагировать и останавливать этот беспредел. Безответственные владельцы должны понимать, что с рук им это не сойдет", — подчеркнул чиновник.

Пользователи соцсетей резко негативно восприняли данную новость и отметили, что подобные "архитектурные изыски" портят общую панораму Киева и являются полной безвкусицей:

Пользователи соцсетей активно комментируют новость о надстройке

Пользователи соцсетей активно комментируют новость о надстройке

Пользователи соцсетей активно комментируют новость о надстройке

Пользователи соцсетей активно комментируют новость о надстройке

Для справки: "Замок Ричарда — Львиное сердце" — поэтизированное название дома № 15 на Андреевском спуске в Киеве — памятник архитектуры XIX века, сооружённого в стиле британской готики. Назван в честь короля Ричарда Львиное Сердце.

Дом в виде старинного замка установлен на сложном рельефе бывшей летописной горы Воздыхальницы чуть ниже Андреевской церкви. Монументальные фасады украшены архитектурными элементами замково-крепостных сооружений — разнообразными башнями, шпилями, зубчатыми навершиями стен и т. д. С левой стороны дома поднимается высокая башня с крепостными чертами.

В разное время в доме проживали известные украинские художники. В 1905—1906 годах здесь размещалась редакция сатирического журнала "Шершень".

Собственником дома в настоящее время является, купивший его в конце 1990-х годов, американский бизнесмен украинского происхождения Юрий Чоповский.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве активисты отмыли памятник архитектуры от граффити. Так, столичные активисты решили смыть граффити с дома, который является памятником архитектуры и находится на Андреевском спуске. В акции приняло участие более 20 человек.