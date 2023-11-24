"Слава Україні!": у Ніжині встановили пам’ятник легендарному воїну Олександру Мацієвському (фото)

Воїна зобразили таким самим, яким він був на останніх кадрах перед своєю смертю

У мсті Ніжин Чернігівської області встановили пам’ятник українському військовому Олександру Мацієвському, якого російські окупанти розстріляли за фразу "Слава Україні". Кошти на спорудження меморіалу дали благодійники.

Про це повідомило видання Ніжин.City. Скульптуру виконано з бронзи, а її висота становить 2,2 метра.

Фігура полеглого Героя увінчає Меморіальний комплекс воїнам, загиблим у війні з російськими окупантами. Сам монумент виконано у червоно-чорних кольорах у формі великого козацького хреста. А на чорних гранітних сегментах козацького хреста будуть викарбувані імена полеглих жителів міста.

Пам’ятник Мацієвському

Меморіальний комплекс

Як відомо, у березні 2023 року у мережі з’явилося відео, на якому російські загарбники скоюють черговий воєнний злочин. Вони розстріляли українського військового, який потрапив до них у полон, після того, як той сказав "Слава Україні". Вбивство воїна було зняте окупантами на відео. Пізніше було встановлено, що жертвою росіян став Олександр Мацієвський зі 163 батальйону 119 окремої бригади ТРВ Чернігівської області. З 2008 році Олександр з дружиною та сином проживав у місті Ніжин.

Нагадаємо, раніше пам'ятник Мацієвському встановили у Грузії. Він знаходиться на одній із вулиць грузинської столиці Тбілісі.