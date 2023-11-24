"Слава Украине!": в Нежине установили памятник легендарному воину Александру Мациевскому (фото)

Воина изобразили таким же, каким он был на последних кадрах перед своей смертью

В городе Нежин Черниговской области установили памятник украинскому военному Александру Мациевскому, которого российские оккупанты расстреляли за фразу "Слава Украине". Средства на строительство мемориала дали благотворители.

Об этом сообщило издание Нежин.City. Скульптура выполнена из бронзы, а ее высота составляет 2,2 метра.

Фигура павшего Героя увенчает Мемориальный комплекс воинам, погибшим в войне с оккупантами. Сам монумент выполнен в красно-черном цвете в форме большого креста. А на черных гранитных сегментах козацкого креста будут отчеканены имена павших жителей города.

Памятник Мациевскому

Мемориальный комплекс

Как известно, в марте 2023 года в сети появилось видео, на котором российские захватчики совершают очередное военное преступление. Они расстреляли украинского военного, попавшего к ним в плен, после того как тот сказал "Слава Украине". Убийство воина было снято оккупантами на видео. Позже было установлено, что жертвой россиян стал Александр Мациевский из 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области. С 2008 года Александр с женой и сыном проживал в городе Нежин.

Напомним, ранее памятник Мациевскому был установлен в Грузии. Он находится на одной из улиц грузинской столицы Тбилиси.