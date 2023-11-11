В Киеве планируют установить монумент Героям российско-украинской войны на месте памятника красноармейцам

Нужная и важная инициатива

В Дарницком районе Киева установят монумент Героям российско-украинской войны и создадут мемориальную аллею славы. Здесь будут размещены фотографии погибших Героев-дарничан с биографией каждого из них.

Об этом на своем официальном канале в Телеграм сообщил исполняющий обязанности Дарницкой РГА Николай Калашник. Для воплощения данной идеи уже найдена большая часть внебюджетного финансирования.

Известно, что в парке Таращанец решается вопрос об установке памятного монумента Героям российско-украинской войны. Его хотят установить на месте советского памятника экипажу бронепоезда "Таращанец", который подлежит демонтажу в соответствии с законом о декоммунизации.

"Для почтения памяти павших Героев планируем в этом парке вместо сооружения, подлежащего демонтажу в соответствии с законодательством о декоммунизации, установить памятный монумент Героям российско-украинской войны", — отметил исполняющий обязанности Дарницкой РГА Николай Калашник.

Парк "Таращанец"

Памятник экипажу бронепоезда "Таращанец", который подлежит сносу

Кроме этого, в Дарницком районе Киева хотят организовать аллею славы погибших Героев-дарничан с биографиями и фотографиями каждого из них.

"Предварительно думаем продолжить воплощение задуманного на аллее дубов, которую высаживаем несколько лет подряд в память о погибших защитниках и защитниц, в парке Партизанской славы", — заявил Николай Калашник.

Он также отметил, что большая часть внебюджетного финансирования на данные цели уже найдена.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что школы имени Пушкина больше не будет: в Киеве переименуют десятки учреждений. Во время очередной сессии Киевского городского совета депутаты проголосовали за то, чтобы лишить российских наименований более десятка столичных учреждений образования и культуры. Данную инициативу поддержало большинство депутатов.