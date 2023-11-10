Школы имени Пушкина больше не будет: в Киеве переименуют десятки учреждений

Многие столичные заведения будут переименованны

Во время очередной сессии Киевского городского совета депутаты проголосовали за то, чтобы лишить российских наименований более десятка столичных учреждений образования и культуры. Данную инициативу поддержало большинство депутатов.

Об этом сообщается на официальном канале Киевской городской администрации. Многие столичные заведения уже в ближайшее время будут переименованны.

Так, Киевский городской совет лишил российских наименований 14 учебных заведений и 12 учреждений культуры.

"Во время войны городская власть объединила усилия с общественностью и показывает свое корректное отношение к процессу дерусификации и декоммунизации. Названия городских объектов столицы, учебных заведений и учреждений культуры не должны носить имена российских и советских деятелей, а также не могут увековечивать исторические события страны-агрессора и ее колонизационного прошлого", — отметил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

Сообщается о том, что будут изменены названия библиотек и некоторых столичных заведений образования.

Ранее "Телеграф" расказывал о декоммунизация Киева. Сколько еще советских памятников осталось в столице. По данным Министерства культуры и информационной политики (МКИП), в Киеве до сих пор не демонтировали шесть памятников советского или имперского периодов, которые должны быть снесены в рамках декоммунизации/дерусификации.