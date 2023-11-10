Школи імені Пушкіна більше не буде: у Києві перейменують десятки установ

Багато столичних закладів будуть перейменовані

Під час чергової сесії Київської міської ради депутати проголосували за те, щоб позбавити російських найменувань понад десяток столичних закладів освіти та культури. Цю ініціативу підтримала більшість депутатів.

Про це повідомляється на офіційному каналі Київської міської адміністрації. Багато столичних закладів вже найближчим часом будуть перейменовані.

Так, Київська міська рада позбавила російських найменувань 14 навчальних закладів та 12 закладів культури.

"Під час війни міська влада об’єднала зусилля з громадськістю та показує своє коректне ставлення до процесу дерусифікації та декомунізації. Назви міських об’єктів столиці, навчальних закладів та установ культури не повинні носити імена російських та радянських діячів, а також не можуть увічнювати історичні події країни-агресора та її колонізаційного минулого", — зазначив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Повідомляється, що буде змінено назви бібліотек та деяких столичних закладів освіти.

Раніше "Телеграф " розповідав про декомунізацію Києва. Скільки ще радянських пам’яток лишилося у столиці.

За даними Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП), у Києві досі не демонтували шість пам’яток радянського чи імперського періодів, які мають бути знесені у рамках декомунізації/дерусифікації.